【韓劇週榜】《偶像瘋子》5大看點引爆話題 秀英拯救「本命」金宰永 法庭羅曼史意外好嗑

韓劇《偶像瘋子》由崔秀英、金宰永主演。圖取自 ENA



全新韓劇《偶像瘋子》由「少女時代」秀英與大勢男星金宰永主演，劇情描述一位王牌女律師，某天發現自己得為「本命偶像」殺人案辯護，粉絲與偶像的關係瞬間變成「嫌疑犯與律師」，展開一場既刺激又心動的「 無罪證明羅曼史」。本週播出第2集，收視率較首播上漲0.4%，來到2.3%。雖然開播初期數字尚在爬坡，但網路上對劇情的討論度已呈現爆炸式增長。

必追5大看點

1.崔秀英的「本色」與突破

作為K-POP傳奇女團少女時代的一員，崔秀英詮釋演藝圈題材具有絕對的說服力。這次她不再是舞台上閃耀的偶像，而是轉身深入幕後，其對業界生態的細膩拿捏，被網友盛讚「這角色非她莫屬」。

2.金宰永的「狂氣」變身

一向以高冷形象示人的金宰永，此次挑戰劇名中的「瘋子」人設。他在劇中展現了前所未有的爆發力與頹廢美，眼神中透出的執著與瘋狂，成功狙擊了女粉絲的心。

3.揭露演藝圈血淋淋真相

劇情不只談情說愛，更赤裸裸地揭開偶像產業的光鮮亮麗背後，關於奴隸合約、私生飯騷擾以及資本操控流量的黑暗面，寫實程度讓觀眾看了直呼「頭皮發麻」。

4.設定新奇帶感

不再是普通律師劇或愛情劇，而是「粉絲vs偶像」在法庭內外並肩作戰，既有懸疑推理，又有暗湧的情愫。

5.「無罪證明羅曼史」新梗

粉絲如何一邊找證據幫偶像洗刷冤屈，一邊壓抑對「本命」的心動？ 讓人超好奇後續。

其他劇集收視一覽

《華麗的日子》19.0% (▲1.9)

《模範計程車3》14.0% (▲2.0)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》10.4% (▲0.7)

《親密的雷普利》9.1% (▼0.1)

《公益律師》9.1% (▼3.0)

《一吻爆炸》6.9% (=)

《第一個男人》5.2% (▲0.2)

《不幸的幸會》4.4% (▲0.5)

《等待京道》4.2% (▲0.9)

《Love Me》1.9% (▲0.4)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《偶像瘋子》《公益律師》《一吻爆炸》

friDay影音

《模範計程車3》

Hami Video

《等待京道》《Love Me》

