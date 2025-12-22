【韓劇週榜】《一吻爆炸》張基龍、安恩真剛深陷熱戀 秘密就被發現

《一吻爆炸》甜蜜後的暴風雨，秘密曝光引發職場危機。圖取自SBS



本週韓劇收視戰況激烈，KBS週末劇《華麗的日子》繼續展現國民電視劇的威力，以18.1%的亮眼成績穩坐冠軍寶座。然而，備受海外粉絲喜愛、由張基龍與安恩真主演的SBS水木劇《一吻爆炸》，隨著劇情進入後半段的高潮轉折，收視率卻意外出現波動。

SBS的浪漫喜劇《一吻爆炸》雖然在網路上討論度極高，但在12/17播出的第11集中，收視率下滑0.7%，來到5.9%。劇情正式進入「甜虐交織」的關鍵時刻。男主角孔志赫（張基龍 飾）終於確認了高多林（安恩真 飾）並非已婚婦女，而是單身的事實。雖然志赫對於被騙感到衝擊，但心中那份「想愛卻不能愛」的罪惡感終於消散，兩人因故進入了令人臉紅心跳的「半同居」狀態，曖昧指數直線飆升。

然而，編劇沒有讓觀眾甜太久。隨著多林的「假人妻」身分秘密面臨被全面揭穿的風險，志赫同父異母的姊姊開始在公司內部施壓，原本意氣風發的「媽媽特別小組」面臨集體被調職到客服部門的懲罰。多林為了保護組員與志赫，陷入前所未有的職場與愛情雙重危機。觀眾都在屏息以待，兩人要如何攜手突破這場由家族勢力引發的暴風雨。

除了虐心的愛情劇，復仇劇依然深得觀眾的心。SBS的招牌系列《模範計程車3》本週播出第10集，收視率上漲1.9%，以11.9%的成績穩居該週迷你劇冠軍，「彩虹運輸」依舊是收視保證。

此外，本週的最大黑馬是tvN的《公益律師》。該劇憑藉紮實的劇本與痛快的法庭攻防，收視率驚人地暴漲3.9%，來到7.9%，直接殺入週榜前5名，後勢看漲。

其他劇集表現

瑪莉與奇怪的爸爸們 9.6% (▼0.1%)

親密的雷普利 9.2% (▲0.2%)

月亮在江邊流淌 6.8% (▲0.4%)

第一個男人 5.0%

UDT : 我們社區特攻隊 5.0% (▲0.7%)

不幸的幸會 4.7% (▲0.3%)

因為沒有下輩子 3.5% (▲0.1%)

等待京道 3.4% (▲0.22%)

Love Me 2.2%

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《公益律師》《一吻爆炸》

friDay影音

《模範計程車3》《UDT：我們社區特攻隊》《月亮在江邊流淌》

Hami Video

《等待京道》《Love Me》

