【韓劇週榜】《一吻爆炸》收視回升 張基龍悔婚闖香閨 與安恩真展開「超曖昧半同居」

《一吻爆炸》一直誤以為高多琳（安恩真 飾）是「已婚婦女」而痛苦壓抑感情的孔志赫（張基龍 飾），在最新的集數中終於發現了破綻。圖取自SBS



最新一週（12/08～12/14）韓國電視劇收視率出爐，SBS《一吻爆炸》本週播出第10集，收視率來到 6.6%，較前一回上升了0.2%。儘管面對同時段強敵環伺，該劇憑藉著逐漸白熱化的劇情發展，成功留住觀眾目光，收視呈現微幅成長的趨勢，隨著劇情進入中後段，後續爆發力備受期待。

劇情的最大轉折點終於到來！一直誤以為高多琳（安恩真 飾）是「已婚婦女」而痛苦壓抑感情的孔志赫（張基龍 飾），在最新的集數中終於發現了破綻。 透過孩子無意間的一句「阿姨」，以及種種跡象，志赫確認了多琳其實是單身的事實。這讓他從原本「想愛卻不能愛」的罪惡感中解脫，但也因為自己被騙了這麼久而感到憤怒與荒唐。

在經歷了一連串的混亂後，兩人的物理距離反而更近了。志赫因故賴在多琳家不走，意外呈現「半同居」的狀態。雖然嘴上還在吵架與計較，但彼此的眼神已經藏不住愛意，觀眾都在期待這對歡喜冤家何時會正式「炸開」彼此的心意。

其他劇集表現

華麗的日子 17.5% (▲0.9%)

模範計程車 12.3% (▲2.0%)

瑪莉與奇怪的爸爸們 9.7% (▲0.5%)

親密的雷普利 9.4% (▲0.3%)

公益律師 8.0% (▲3.0%)

吞噬太陽的女子 6.6% (▲0.1%)

月亮在江邊流淌 5.7% (▲0.1%)

UDT : 我們社區特攻隊 4.6% (▲0.0%)

等待京道 3.9% (▲0.8%)

因為沒有下輩子 3.3% (▲0.4%)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《公益律師》《一吻爆炸》

friDay影音

《模範計程車3》《UDT：我們社區特攻隊》《月亮在江邊流淌》

Hami Video

《等待京道》

