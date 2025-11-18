【韓劇週榜】張基龍、安恩真新劇《一吻爆炸》開播擠進收視前段班 南宮珉驚喜客串化身「千元律師」

張基龍（左）、安恩真在《一吻爆炸》中衝動親吻。Netflix提供



由張基龍與安恩真主演的 SBS 新劇《一吻爆炸》在11/12迎來首播，開局即繳出收視率 4.5%的成績，成功在競爭激烈的黃金檔站穩腳步。該劇為浪漫喜劇，由張基龍、安恩真主演，講述一名為了生計而假扮已婚媽媽混入公司工作的單身女子，與逐漸愛上她的直球系組長之間的雙向暗戀浪漫故事，甜蜜張力十足。

南韓實力派演員南宮珉確定特別出演《一吻爆炸》，以經典角色「千元律師」千智勳再次登場，令劇迷驚喜不已。根據韓媒14日報導，南宮珉因與《一吻爆炸》金宰賢導演的深厚合作情誼，爽快答應客串演出。

《一吻爆炸》女主角安恩真曾與南宮珉在《戀人》中合作，兩人當時的默契深受觀眾喜愛，這回再次同框，也讓期待值大幅提升。

其他劇集收視率概況

《華麗的日子》 14.9%（▲1.7）

《颱風商社》 9.9%（▲1.4）

《瑪莉與奇怪的爸爸們》 9.1%（▲0.2）

《宇宙MARRY ME?》 9.1%（▲1.2）

《親密的雷普利》 8.4%（▲0.2）

《吞噬太陽的女子》 5.7%（▲0.1）

《月亮在江邊流淌》 5.6%（▲1.9）

《金部長的夢想人生》 4.7%（▲1.3）

《不幸的幸會》 4.5%（▲0.2）

《最後的夏天》 2.3%（▲0.5）

《因為沒有下輩子》 1.9%

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《一吻爆炸》《颱風商社》《金部長的夢想人生》

Disney+

《宇宙MARRY ME?》

friDay影音

《最後的夏天》《走到月亮為止》《月亮在江邊流淌》

