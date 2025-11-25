【韓劇週榜】彩虹運輸重啟《模範計程車3》首播收視率就9.5% 5大原班人馬回歸

在《模範計程車3》中，前兩季的主演全數回歸，李帝勳飾演特種部隊出身、擔任「彩虹運輸」首席司機的「金道奇」。圖取自SBS



根據最新公布的韓劇收視率榜單，KBS 2TV的日日劇《華麗的日子》以 16.8% 的高收視率繼續領跑全榜，但相較前一週微幅下降0.8個百分點。

由SBS推出的萬眾期待系列作《模範計程車3》11/21首播第一集，繳出 9.5% 亮眼成績，成功躋身收視率榜單的第二名。

《模範計程車3》延續了「彩虹運輸」的懲惡揚善主題：由前特種部隊軍官出身的司機金道奇（李帝勳 飾），帶領著彩虹運輸的成員們，代替無法受到法律保護的受害者，以「以牙還牙、以眼還眼」的方式進行私下復仇代理服務。

廣告 廣告

本季的關鍵字從前兩季的「復仇、記憶」延伸至「治癒」。彩虹運輸不僅是替受害者伸張正義，更在執行任務的過程中，逐漸修補彼此因過往傷痛而留下的傷口，展現出團隊成員的情感與成長。

跨國犯罪與國際卡司第3季的故事規模進一步擴大，將觸角伸向跨國犯罪。首個案件就涉及了女高中生被誘騙至日本從事非法行為的案件，促使金道奇將戰場拉到海外，與日本黑道等國際勢力周旋，增加了動作場面的精彩度和故事的複雜性。

在前兩季的結尾，埋下了金道奇重新穿上軍裝、以「軍事監察科」身份潛入軍中調查的伏筆，暗示本季將有更深層次的背景故事和更高層級的反派登場。

其他劇集表現

《颱風商社》 9.5% (▲2.1%)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》9.1% (持平)

《親密的雷普利》8.5% (▲0.1%)

《一吻爆炸》 (▲ 1.0%)

《吞噬太陽的女子》6.2% (▲0.5%)

《月亮在江邊流淌》6.1% (▲2.0%)

《金部長的夢想人生》5.4% (▲0.9%)

《不幸的幸會》4.6% (▲0.1%)

《UDT：我們社區特攻隊》2.5% (▲0.5%)

《最後的夏天》2.1% (持平)

《因為沒有下輩子》2.0% (▲0.7%)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《一吻爆炸》《颱風商社》《金部長的夢想人生》

friDay影音

《模範計程車3》《UDT：我們社區特攻隊》《最後的夏天》《月亮在江邊流淌》

更多太報報導

一生雕琢寶石演技！南韓「國民爺爺」李順載91歲離世 李在明發文悼念

拍成韓劇《信號》！新亭洞「連續性侵棄屍」懸案20年偵破

南韓軍營成整形聖地！醫美狂推「拉皮、整牙」保養品賣爆 軍醫院也撩下去