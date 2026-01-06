【韓劇週榜】《恩愛的盜賊大人》爆笑首播 南志鉉、文相敏「靈魂互換」5大看點引爆話題

《恩愛的盜賊大人》南志鉉、文相敏久違回歸古裝，上演靈魂互換羅曼史。圖取自KBS



本週公開的收視榜單中，KBS週末劇《華麗的日子》以19.0%的高收視率持續領跑。剛開播的KBS奇幻古裝喜劇《恩愛的盜賊大人》，由南志鉉與文相敏這對高顏值「長腿CP」攜手主演，首播即憑藉荒誕又甜蜜的劇情引發熱烈討論。

備受期待的《恩愛的盜賊大人》終於揭開神秘面紗。該劇講述白天是端莊醫女、夜晚變身劫富濟貧義賊「洪吉童」的洪恩祖（南志鉉 飾），與一心想逮捕她的熱血檢察官大君李烈（文相敏 飾），因一場意外靈魂互換而展開的羅曼史。

廣告 廣告

首週劇情節奏明快，立刻交代了女主角洪恩祖的「雙重生活」。她為了百姓潛入貪官家中盜取財物，身手矯健帥氣十足。而擁有敏銳直覺的道月大君李烈則對這個神秘盜賊緊追不捨。兩人從最初的貓捉老鼠，到李烈逐漸對恩祖產生微妙的好奇心，曖昧氣流湧動。然而，就在李烈終於將恩祖逼入死角、即將揭開她面罩的關鍵時刻，兩人竟在混亂中交換了身體！

5大看點

1.「靈魂互換」老梗玩出新花樣

男女主角一個是義賊、一個是王子，身分地位天差地遠。互換後，文相敏要演繹「女兒身」的嬌羞與無奈，南志鉉則要展現「大君」的威嚴與傲嬌，反差萌演技令人捧腹。

2.南志鉉睽違8年回歸古裝

繼《百日的郎君》後，「古裝劇精靈」南志鉉再次穿上韓服。這次她不僅展現端莊美，更有大量的動作戲，帥氣度爆表。

3.文相敏的「直進男」魅力

文相敏飾演的李烈大君，擁有一見鍾情後就勇往直前的性格。即使後來身體互換，他對女主的執著與守護依舊讓人心動。

4.超萌身高差與CP感

身高190cm的文相敏與嬌小的南志鉉站在一起就充滿化學反應。兩人在劇中從冤家變情人的推拉過程，絕對是本劇最大糖分來源。

5.劫富濟貧的痛快感

劇中針對當時社會的貪腐現象進行懲罰，女主角化身「洪吉童」懲惡揚善的橋段，為觀眾帶來滿滿的宣洩快感。

其他劇集收視一覽

《華麗的日子》19.1% (▲1.4)

《模範計程車3》14.2% (▲1.4)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》9.8% (▼0.6)

《親密的雷普利》9.6% (▲0.4)

《公益律師》8.6% (▲2.6)

《第一個男人》5.0% (▼0.2)

《不幸的幸會》4.8% (▲0.4)

《法官李漢英》4.4% (▲0.1)

《等待京道》3.8% (▲0.5)

《偶像瘋子》2.9% (▲0.7)

《Love Me》1.8% (=)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《偶像瘋子》《公益律師》

friDay影音

《恩愛的盜賊大人》《模範計程車3》

Hami Video

《等待京道》《Love Me》

Apple TV

《法官李漢英》

更多太報報導

南韓網友爆「仁川蔘雞湯名店」吃到雞糞 貼文引熱議：請公布店名

「遠征用餐」正夯！南韓上班族騎單車奔傳統市場 可省一半午餐錢

最冷的冬天！南韓便利商店「1年900家關門」 店長月薪僅32K