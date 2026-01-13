【韓劇週榜】《春日狂熱》首播開紅盤！安普賢「刺青包手」狂撩李主儐 5大心動看點

由安普賢與李主儐主演的《春日狂熱》首播即以4.8%收視率順利起航。圖取自tvN



2026年開春韓劇市場熱鬧非凡！本週收視榜單中，剛完結的強檔與新開播的話題作正面交鋒。其中，由安普賢與李主儐這對「高顏值CP」主演的tvN月火劇《春日狂熱》首播即以此時段不錯的4.8%收視率順利起航，成為本週最受矚目的新劇。

改編自人氣網路小說的《春日狂熱》，首週播出的劇情中，帶著傷痛逃離首爾來到鄉下新水邑擔任倫理教師的尹春（李主儐 飾），與當地看起來像混混、實則是個「姪子傻瓜」的電力公司代表宣在奎（安普賢 飾）相遇了。兩人從互看不順眼到逐漸被對方的反差魅力吸引，充滿粉紅泡泡的氛圍讓觀眾直呼「春天來了」！

《春日狂熱》5大看點

1.安普賢變身野獸派

安普賢這次徹底顛覆形象，不僅增肌5公斤，還挑戰「刺青包手」的粗獷造型與道地尚慶道方言。外表看似凶狠的黑道大哥，內心卻是細膩溫柔的純情男，這種極致的「反差萌」讓粉絲集體淪陷。

2.李主儐演繹「高冷冰山」融化過程

以《淚之女王》竄紅的李主儐，此次飾演封閉內心的冰山教師。她將如何在宣在奎的直球攻勢下，從眼神死寂到逐漸展露笑容，被譽為本劇最細膩的情感看點。

3.「火辣」化學反應

原著小說以「高尺度」親密戲聞名，雖然電視劇會進行改編，但兩人之間張力十足的肢體接觸與曖昧推拉，依然保留了原作讓人臉紅心跳的精髓，被網友封為「成人式戀愛」教科書。

4.唯美的鄉村治癒畫風

全劇90%於浦項取景，遠離都市塵囂的海港小鎮風光，搭配溫暖的色調，為這部浪漫喜劇增添了濃厚的治癒感，光是畫面就讓人感到放鬆。

5.副線CP與搞笑師生群

除了主線愛情，劇中還穿插了清新的校園戀愛線（李在仁、趙俊英 飾）以及充滿喜感的鄉村配角群，在心動之餘也能讓觀眾開懷大笑。

其他劇集收視一覽

《華麗的日子》18.9% (▲1.4)

《模範計程車3》13.3% (▲1.9)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》10.7% (▲0.9)

《公益律師》10.0% (▲3.8)

《親密的雷普利》9.7% (▲0.1)

《恩愛的盜賊大人》6.3% (▲1.0)

《法官李漢英》5.8% (▲1.4)

《第一個男人》5.1% (▲0.1)

《等待京道》4.7% (▲1.4)

《偶像瘋子》3.5% (▲0.8)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《偶像瘋子》《公益律師》

friDay影音

《恩愛的盜賊大人》《模範計程車3》

Hami Video

《等待京道》

Apple TV

《法官李漢英》

