【韓劇週榜】朴信惠、高庚杓聯手發威！《臥底洪小姐》收視暴衝至7.4% 「雙面演技」5大看點
《臥底洪小姐》由「韓劇女王」朴信惠搭檔「實力派男神」高庚杓主演，該劇在播出第4集後口碑炸裂，收視率單週狂飆 2.2%，一口氣衝上 7.4%，成為同時段漲幅最驚人的劇集。
《臥底洪小姐》講述了王牌國情院特務洪珠兒（朴信惠 飾），為了執行機密任務偽裝成極度笨拙、辦事總是出包的約聘秘書，潛伏在龜毛又挑剔的財閥繼承人姜道鎮（高庚杓 飾）身邊，兩人在諜對諜的緊張關係中，意外擦出爆笑愛火的故事。
5大看點
1.朴信惠的「精分」雙面演技
朴信惠這次挑戰高難度喜劇，上一秒還是眼神犀利、身手矯健的冷酷特務，戴上黑框眼鏡後立刻切換成唯唯諾諾、走路都會跌倒的「天兵秘書」。這種極致的反差萌讓觀眾拍案叫絕，被譽為她演技生涯的又一高峰。
2.高庚杓「傲嬌總裁」遇上剋星
高庚杓飾演的姜道鎮擁有完美主義傾向，卻總是拿這位笨秘書沒轍。他從最初的嫌棄、懷疑，到後來不自覺地在意並保護對方，細膩的微表情變化充滿了喜感與心動要素。
3.又甜又燃的「動作愛情」
劇中穿插了大量高規格的動作場面。朴信惠穿著窄裙高跟鞋俐落制伏壞人的畫面帥氣度破表，而高庚杓在不知情的情況下與她聯手脫困的橋段，更是腎上腺素與粉紅泡泡齊飛。
4.身份掉馬的緊張感
隨著劇情推進，姜道鎮開始對秘書的真實身分產生懷疑。每當身分差點曝光的千鈞一髮之際，洪珠兒如何用荒謬的藉口矇混過關，成為每集最大的懸念與笑點。
5.配角群的化學反應
除了男女主角，圍繞在兩人身邊的情報局搞怪組員與公司內部的八卦職員們，構成了豐富的群像喜劇，讓整部劇節奏明快，全無冷場。
其他劇集收視一覽
《華麗的日子》20.5% (▲2.1)
《法官李漢英》11.4% (▲0.4)
《瑪莉與奇怪的爸爸們》10.8% (▲0.3)
《親密的雷普利》9.6% (▲0.3)
《恩愛的盜賊大人》7.1% (▲0.5)
《第一個男人》5.2% (▲0.1)
《春日狂熱》5.0% (=)
《偶像瘋子》3.2% (▲0.2)
《今天開始是人類》3.1% (▲0.4)
《理事長和我的秘密關係》1.7% (▲0.4)
《Love Me》1.6% (=)
台灣串流平台可以看到哪幾部？
Netflix
《今天開始是人類》《臥底洪小姐》《偶像瘋子》
friDay影音
《恩愛的盜賊大人》
Apple TV
《法官李漢英》
