【韓劇週榜】李俊昊、金敏荷《颱風商社》爛尾？看看觀眾怎麼說
tvN 韓劇《颱風商社》已於11/30播出第16集大結局，收視10.3%。這部以亞洲金融風暴（IMF 危機）為背景，講述商社人奮鬥故事的戲劇，最終以主角強太風與「颱風商社」成員們共同克服危機、實現個人成長的故事收尾。
部分觀眾對結局的處理方式存在爭議。儘管劇集初期以其豐富細緻的劇情和背景設定獲得了高評價，但進入後期後，有觀眾評論指出劇情發展略顯鬆散拖沓。部分意見認為，劇本的敘事張力有所減弱，導致故事未如初期般引人入勝。此外，對於主角強太風的描寫，有觀眾認為其在後半段過度聚焦於感情線，使得觀眾的追劇耐心受到考驗。許多觀眾表示，基於對兩位主演的喜愛與支持，才持續關注劇集的後續發展。
其他劇集收視概況
《華麗的日子》17.4% (▲2.3%)
《模範計程車3》11.6% (▲3.0%)
《瑪莉與奇怪的爸爸們》錄得 9.5% (▲0.3%)
《親密的雷普利》8.8% (▲0.3%)
《金部長的夢想人生》7.6% (▲2.0%)
《吞噬太陽的女子》6.2% (▼0.1%)
《一吻爆炸》5.9% (▼0.4%)
《月亮在江邊流淌》5.5% (▲0.3%)
《不幸的幸會》4.2% (▲1.1%)
《UDT：我們社區特攻隊》3.8% (▲0.1%)
《因為沒有下輩子》2.2% (▲0.6%)
《最後的夏天》1.7% (▲0.2%)
台灣串流平台可以看到哪幾部？
Netflix
《一吻爆炸》《颱風商社》《金部長的夢想人生》
friDay影音
《模範計程車3》《UDT：我們社區特攻隊》《最後的夏天》《月亮在江邊流淌》
