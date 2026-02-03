【韓劇週榜】《臥底洪小姐》收視狂飆破8%！朴信惠才剛答應約會 驚見「暖男對象」私會仇人

《臥底洪小姐》Albert 吳鼓起勇氣邀約洪金寶約會。圖取自tvN



本週韓劇收視迎來新氣象！隨著KBS長壽週末劇完結並由新劇接棒，各台競爭進入白熱化階段。其中表現最為亮眼的，莫過於tvN週末劇《臥底洪小姐》，該劇憑藉緊湊爆笑的劇情口碑大爆發，最新一集收視率暴漲 2.1%，一口氣衝上 8.0%，刷新自身最高紀錄，成為週末時段最強勁的黑馬。

《臥底洪小姐》進入劇情中段，洪金寶（朴信惠 飾）的臥底生涯面臨最大考驗。社長申仃優（高庚杓 飾）識破了她借用妹妹「洪帳美」名義潛入公司的真相，試圖以此施壓。然而，洪金寶在承認身分的同時，利用兩人9年前的恩怨發起犀利反擊，成功化解了眼前的職場危機，雙方對峙張力拉滿。

另一方面，本集也充滿了淚水與溫情。高馥熙（河允景 飾）因哥哥出獄的威脅與黑錢洗錢嫌疑陷入絕望，試圖逃離一切。關鍵時刻，洪金寶挺身而出救下馥熙，「301室」的室友們也決定聯手守護她，展現了動人的女性情誼。

然而，最大的爆點在於結尾。就在洪金寶答應了Albert 吳（曹瀚結 飾）的約會邀請，兩人的粉紅泡泡剛升起之際，她卻在追查「狐狸會」成員死亡與社長失蹤案時，震驚地發現Albert 吳竟然與過去威脅她的惡人奉達洙走在一起。原本以為是甜蜜羅曼史的對象，難道才是最終的大反派？這場約會究竟是真愛還是陷阱，讓觀眾的心懸到最高點！

其他劇集收視一覽

《愛情處方箋》16.8% (▲2.5)

《法官李漢英》13.5% (▲2.7)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》10.7% (▼0.1)

《親密的雷普利》9.7% (▲0.1)

《恩愛的盜賊大人》7.0% (▲1.5)

《春日狂熱》5.2% (=)

《第一個男人》5.1% (▼0.1)

《偶像瘋子》3.4% (▲0.8)

《今天開始是人類》2.7% (▲0.3)

《理事長和我的秘密關係》1.4% (▲0.5)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《今天開始是人類》《臥底洪小姐》《偶像瘋子》

friDay影音

《恩愛的盜賊大人》

Apple TV

《法官李漢英》

