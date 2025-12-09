【韓劇週榜】鄭敬淏新劇《公益律師》開播 從勢利法官到「零收入」律師 3亮點一次看

《公益律師》12/6首播，由鄭敬淏（前）、蘇珠妍、李裕英等主演。圖取自tvN



tvN 全新週末劇《公益律師》（Pro Bono）12/6首播。該劇由鄭敬淏、蘇珠妍、李裕英等演員主演，是一部結合人情味與法庭攻防的喜劇。

劇情簡介：法官變身公益律師

《公益律師》講述原本汲汲於名利的勢利法官姜大衛（鄭敬淏 飾），因故被「流放」至超大型律師事務所角落的公益訴訟專組。這個小組以「零業績、零收入」著稱，姜大衛從此展開充滿挑戰的法庭人生，負責處理各種免費訴訟。

核心看點：三大亮點引人入勝

1. 法官出身帶來的「蝴蝶效應」

身為法官出身的姜大衛，擁有豐富的法庭技巧、機智的洞察力與與眾不同的判斷力。如今，他將這些過去用於對抗權勢的經驗和技巧，全部用於保護社會弱勢。這種將「熟悉的武器用於不同目的」的反差與轉變，預計將為觀眾帶來極致的宣洩快感。

2. 六人六色公益團隊的化學反應

劇集的演員陣容是其一大亮點，主角群的互動與合作將帶來歡笑與共鳴：

姜大衛（鄭敬淏 飾）：原為事業有成的出世主義「國民法官」，在關鍵時刻因「毒蘋果」事件被流放，如今全靠熱情支撐零業績的公益訴訟。

朴喜悅（蘇珠妍 飾）：對法律充滿熱情、致力於社會公義的律師，毫不猶豫地從排名第一的事務所轉投公益辯護團隊。

吳貞仁（李裕英 飾）：超大型事務所創始人的獨生女及繼承人，同時也是公益訴訟專組的創始人，她是在姜大衛犯錯後唯一伸出援手的人。

公益團隊另有3位新生代演員飾演的律師，包括資深律師蔣英實（尹那武 飾）、戰鬥力滿級的劉蘭熙（徐慧原 飾），以及生計型律師黃俊宇（姜亨碩 飾）。

3. 打開「公益律師」的世界觀

劇集忠實呈現了公益律師（Pro Bono，意為「為了公共利益」）零委託費、零營收的真實困境。正因為沒有收費門檻，他們將面對各式各樣、連一般律師都不敢接手的案件，案件背後隱藏的動人故事將是劇集最大的看點。

海外觀眾可透過 Netflix 平台同步收看《公益律師》。

其他劇集表現

《華麗的日子》16.9% (▲1.4%)

《模範計程車3》12.0% (▲3.1%)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》9.2% (▼0.3%)

《親密的雷普利》9.1% (▲0.3%)

《一吻爆炸》6.7% (▲1.3%)

《吞噬太陽的女子》6.7% 與上週持平

《月亮在江邊流淌》6.0% (▲0.6%)

《不幸的幸會》7.4% (▲0.0%)

《UDT：我們社區特攻隊》4.4% (▲0.6%)

《等待京道》3.3% (▲0.6%)

《因為沒有下輩子》3.1%(▲0.3%)

《最後的夏天》2.1%(▲0.4%)

