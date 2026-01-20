【韓劇週榜】金惠奫、羅門《今天開始是人類》首播 「拒絕當人」的九尾狐與自戀球星 5大心動看點

《今天開始是人類》是一部奇幻愛情浪漫喜劇，由金惠奫、羅門主演。圖取自SBS



本週收視榜單中，備受期待的SBS金土劇《今天開始是人類》終於揭開神秘面紗。由「青春劇匠人」金惠奫與「大勢男神」羅門攜手主演，首集播出即以此時段不錯的3.7%收視率順利出發，為週末夜晚注入了一股清新的粉紅能量。

接檔前作《模範計程車3》的熱度，SBS新劇《今天開始是人類》講述了享受著不老容顏、根本不想成為人類的「怪奇九尾狐」恩浩／金玉淳（金惠奫 飾），為了從一場意外中救出極度自戀的足球明星姜施冽（羅門 飾），竟意外變成了平凡人類，進而展開了一段相愛相殺的浪漫喜劇。

《今天開始是人類》5大看點

1.九尾狐終於不想當人類

不同於過去韓劇中苦苦修煉想變成人的九尾狐，金惠奫飾演的女主角只想享受永恆的青春與美貌，是個徹頭徹尾的享樂主義者。「被迫變成人」的荒唐設定，為劇情帶來了滿滿的喜劇張力。

2.金惠奫活潑演技回歸

繼《背著善宰跑》後，金惠奫再次回歸最擅長的奇幻愛情喜劇。她以獨有的清新氣質演繹這位不懂人情世故、偶爾毒舌的九尾狐，靈動的表情包預定將再次席捲社群媒體。

3.羅門變身「自戀狂」足球巨星

擁有異國風情帥氣外貌的羅門，此次飾演擁有世界級球技卻自戀滿點的足球前鋒。劇中將有大量展現他精壯身材與球場英姿的畫面，絕對是讓觀眾淨化眼球的視覺饗宴。

4.披著喜劇外衣的MZ世代生存哲學

這部劇表面上是荒誕幽默的奇幻喜劇，實則精準狙擊了當代年輕人的集體焦慮。劇中九尾狐「拒絕變成人」的設定，恰恰是MZ世代（千禧與Z世代）內心世界的投射。不同於上一代崇尚奮鬥、渴望階級流動與穩定關係，當代青年更恐懼承諾帶來的束縛與自由的喪失。他們不再盲目追求「更上一層樓」，而是嚮往財富自由與舒適享樂的「躺平」生活。女主角因見證過無數的失敗與失望，選擇以「不變」應萬變，這種為了避免受傷而拒絕成長的防禦機制，透過喜劇的包裝，成為時下年輕人最真實的「嘴替」，在笑聲中引發了深層共鳴。

5.奇幻與體育結合的獨特題材

結合了神話傳說的奇幻元素與熱血沸騰的體育競技背景，劇本節奏輕快明朗，沒有沉重的復仇情節，是一部適合在週末輕鬆觀看、能夠釋放壓力的「舒壓甜劇」。

其他劇集收視一覽

《華麗的日子》19.6% (▲2.2)

《法官李漢英》11.0% (▲1.0)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》10.4% (▼0.2)

《親密的雷普利》9.4% (▼0.3)

《恩愛的盜賊大人》7.0% (▲0.7)

《臥底洪小姐》5.7% (▲2.2)

《春日狂熱》5.4% (▲0.8)

《第一個男人》5.1% (=)

《偶像瘋子》3.2% (▲0.4)

《理事長和我的秘密關係》1.9% (▲0.9)

《Love Me》1.7% (▲0.4)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《今天開始是人類》《臥底洪小姐》《偶像瘋子》

friDay影音

《恩愛的盜賊大人》

Apple TV

《法官李漢英》

