韓劇《上流3》演員尹錫花驚傳癌逝！生前「門牙掉光」憔悴暴瘦

南韓知名話劇演員尹錫花（윤석화）今驚傳病逝，享壽69歲，她自2022年因罹患惡性腦瘤開始治療，最後一次公開演出停在2023年8月，尹錫花生前曾表示，「就算只能活一個禮拜，我也要活得像我自己。」

尹錫花。（圖／翻攝IG）

綜合韓媒報導，尹錫花家屬證實她病逝消息，演藝圈與文化界人士紛紛前往哀悼。曾與她合作演出話劇《哈姆雷特》導演表示，「她是話劇界的首位明星，還未完全發揮才華就離開，實在令人惋惜。」南韓文化體育觀光部長也到場致意，「尹錫花老師是舞台上最熱烈的存在，投身演藝的熱情將永遠被記住。」

尹錫花1956年出生於首爾，1975年出道，曾演出諸多舞台劇，包括1992年《給女兒的一封信》、《德惠公主》。她也活躍於音樂劇領域，曾在至今仍廣受歡迎的音樂劇《明成皇后》中飾演明成皇后，也曾出演《死之頌》、《紅男綠女》和《大師班》等作品，以及參演熱門韓劇《Penthouse上流戰爭3》。

而尹錫花2023年最後一次公開露面時，因她不願再做積極抗癌治療，門牙已經幾乎掉光，讓演藝圈人士非常難過。

