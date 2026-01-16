韓劇《今天開始是人類》反套路MZ九尾狐拒絕變人類！金惠奫×朴所羅門姐狗CP





2026年開年最受期待的奇幻浪漫喜劇《今天開始是人類》正式登場！由金惠奫（金惠允）、朴所羅門領銜主演，本劇打破了九尾狐必須「積德成仁」的傳統框架，以當代MZ世代的價值觀重新詮釋，描述一位享受長生、拒絕內捲的九尾狐，意外撞上自戀足球巨星後的失控人生，特別整理「韓劇《今天開始是人類》10大劇情推薦」！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦1.

編導團隊

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

本劇由《戀愛大戰》導演金正權執導，他過往在處理性別對立與浪漫喜劇時，展現了極佳的節奏感，能精準捕捉愛情中的細微張力。編劇則由《最棒的炸雞》朴燦英與趙雅英共同操刀，為劇本注入了大量現代觀點。這支頂尖團隊試圖在超現實的奇幻設定中，挖掘出最貼近現實生活的共鳴點，讓九尾狐傳說不再是遙遠的神話，而是充滿現代笑點與人生哲思的都市寓言！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦2.

反套路的MZ九尾狐

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

與傳統故事中渴望成人的妖狐不同，講述拒絕成人的九尾狐「金玉淳」，熱衷於不化人、不遭天譴的平衡生活，直到她遇見極度自戀的足球明星「姜施洌」，兩人因一場突發意外被迫綁定，展開了「討厭卻心動」的同居生活。劇情透過金玉淳從冷漠旁觀到學會共情的轉變，以及姜施洌從自我中心到懂得付出的成長，在雞飛狗跳的互懟中，重新定義了人性與愛情的故事！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦3.

金惠奫

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

金惠奫飾演金玉淳，MZ世代九尾狐，曾一心求道化人，自從看透人類病老死亡的脆弱後，轉而追求不化人，選擇遠離善行、適度作惡，以「小善不為、大惡不作」為準則，過著累積財富、享受人間的悠閒日子。金惠奫此次突破以往活潑少女的形象，改以「傲慢腔」詮釋冷面搞笑的狐狸。她將那種對人類社會的疏離感，與突如其來的怪誕幽默完美結合，展現出前所未見的演技層次！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦4.

朴所羅門

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

朴所羅門飾演姜施洌，世界級足球巨星，週薪高達50萬英鎊，卻是個除了足球與肌肉外一無所知的「自戀終結者」。他專注訓練與職業生涯，生活極度自律，甚至為了防止肌肉流失而拒絕一切社交。劇中他對鏡秀肌肉、護崽式的寵溺表現，讓這位原本高冷的球星增添了許多「憨萌」的反差感。從《殭屍校園》的動作戲轉戰浪漫喜劇，朴所羅門展現了極具魅力的幽默感，成為劇中的體力與笑點雙重擔當！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦5.

李詩宇

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

李詩宇飾演金狐，金玉淳的九尾狐好友，也是銀狐視如親人的存在。她曾是一心追求成人夢想的九尾狐，卻在如願化身人類後，經歷了極其悲慘且短促的一生。金狐的死亡與不幸，成為金玉淳看破紅塵、決心永不化人的關鍵契機。這個角色雖然戲份特殊，卻是推動主角性格轉向的核心！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦6.

張東周

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

張東周飾演玄宇碩，與男主角形成了鮮明對比。他曾是身披國家隊戰袍、風光無限的青少年足球之星，卻因一場肇逃意外導致膝蓋受傷，從巔峰跌落至低階聯賽，甚至慘遭裁員的失敗足球員，失去夢想的他既掙扎又落寞，膝蓋上的鋼釘是他無法跨越的傷痕，也是他與命運搏鬥的象徵！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦7.

金太祐

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

金太祐飾演張道哲，表面上是個在社區閒晃的無業遊民，實則是領受神諭、擁有通靈能力的「巫師」。他冒著風險在人間追捕九尾狐，行為怪異且動機不明，為劇情增添了強烈的懸疑感。張法師的存在對金玉淳構成極大威脅，他背後的真實意圖究竟是為了守護人類秩序，還是另有所圖？

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦8.

強強聯手的卡司號召力

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

本劇的選角在開播前便引發轟動，金惠奫繼《背著善宰跑》大紅大紫後，再度挑戰奇幻題材，觀眾對她如何詮釋「反派式」女主角期待值爆表。而朴所羅門憑藉《殭屍校園》累積的全球高人氣，首次挑戰充滿生活感的浪漫愛情劇，兩位「流量與實力」兼具的演員合作，讓這部劇未播先火！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦9.

MZ世代的真實困境

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

《今天開始是人類》被韓媒譽為「2026年最療癒的寓言」，其深度在於對當代MZ世代困境的映射。女主角金玉淳「拒絕被社會規訓、不願承擔無謂責任」的人生觀，正好呼應了現代年輕人面對社會壓力時的消極抵抗與自我守護。劇情透過九尾狐的視角，諷刺了現代生活的盲從與虛榮，卻又在互助的過程中找回溫暖。這種「拒絕努力卻渴望理解」的情緒，引發了年輕族群的強烈共鳴！

韓劇《今天開始是人類》劇情推薦10.

甜度爆表的化學反應

圖片來源：오늘부터 인간입니다만

預告中九尾狐操縱願望的特效與足球場的浪漫初遇火花十足。在1月12日的宣傳中，朴所羅門霸氣摟住金惠奫肩膀的互動，更被網友戲稱為現實版的「尼克與茱蒂」。兩人在訪談中展現的即興互動與默契，讓戲外的CP感同樣爆棚。無論是劇中同居的火爆衝突，還是戲外的甜蜜訪談，都讓粉絲直呼這對「姐狗CP」真的太好嗑了！

作為是2026年不容錯過的療癒之作，《今天開始是人類》全劇共12集，1月16日起於Netflix獨家播出，讓我們一起看九尾狐如何拒絕變人類吧！

