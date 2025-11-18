韓劇《你旁觀的罪》爆紅！全少妮靠「高級臉＋時髦穿搭」掀話題，私服每套都想照抄
近期討論度最高的韓劇絕對非《你旁觀的罪》莫屬！劇情緊湊、一追就停不下來，家暴議題更讓小編邊看邊罵、十足揪心，而劇中女主角之一的全少妮也意外成了時尚圈的新討論焦點。除了有一張辨識度極高的「高級臉」，讓她無論是劇裡的冷感女強人穿搭，或是私下的率性Look，全都時髦俐落到不行。
而全少妮的私服，更是時尚編輯眼中「高級簡約系」的最佳教材。以下就來拆解她的四套代表性穿搭，保證你一學就能馬上變身高級感天花板。
全少妮私服穿搭：墨綠風衣 × 牛仔丹寧疊穿
墨綠色風衣外套搭配牛仔襯衫＋牛仔褲套裝，全少妮用顏色層次打造不費力的精緻度。丹寧的休閒感被墨綠風衣迅速拉高級，配色乾淨、輪廓俐落，完全是秋冬百搭王。深綠＋藍色＝穩重卻不老氣，疊穿也能超清爽！
全少妮私服穿搭：酒紅絲絨襯衫 × 同色高腰燈心絨褲
這套完全是「韓系文青女神」示範、同色穿搭就是顯氣質的速成班。全少妮以絲絨 X 燈心絨同色穿，不只讓酒紅色更有深度，質地混搭也很耐看，高級感自動上線。高腰寬褲拉高比例、腰帶收個腰，小隻女也能瞬間變170～
全少妮私服穿搭：咖色高領短袖針織 × 黑褲
咖啡色高領短袖針織、像極全少妮的標誌性造型，溫柔但不軟，俐落又不刻意。搭上黑色褲裝，完全是現代感十足的「韓系辦公室時髦女孩」，而極簡線條反而更顯氣場，短袖高領設計還能看起來更修長！
全少妮私服穿搭：灰米色俐落夾克 × 白背心 × 黑長褲
灰米色夾克外套加白背心、黑長褲，看似簡單卻超難不時髦。全少妮最強的地方就在於—用最基本的單品穿出「剛剛好」的質感比例，乾淨得讓人一秒記住。而且三色公式（灰＋白＋黑），永遠不會失手～
