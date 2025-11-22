韓劇《信號》翻拍原型！韓國知名懸案「新亭洞連環殺人案」宣告偵破
韓劇《信號》翻拍原型！韓國知名懸案「新亭洞連環殺人案」宣告偵破
即時中心／徐子為報導
南韓知名刑事懸案「新亭洞連環殺人案」，因被改編成韓劇《Signal信號》而廣為人知。時隔20年，韓國警方透過DNA比對，終於找到真兇，其犯案人因另一起性侵案服刑，已於2015年身亡。儘管案件真相大白，卻無法追究其刑責，不過當年負責偵辦此案的警官對此結果稍感欣慰：「感覺壓在心頭的一塊大石頭終於卸下了，哪怕只是一點點」。
「新亭洞連環殺人案」案件可追溯至2005年。當年6月，一名20多歲女子的遺體被發現裝在麻袋內、以繩索綑綁，棄置於首爾新亭洞巷內，5個月後、距離約2公里處，又發現第二名40多歲女性被以同樣手法殺害。警方當時成立40人專案小組，調查8年仍未能鎖定兇手，於2013年將案件列為未破懸案。
首爾地方警察廳於2016年成立冷案調查組，重新檢視案件。警方比對案發當時相關區域出入紀錄，共調查約23萬名曾在附近活動的民眾，懷疑1名當時管理現場大樓的管理員涉有重嫌，警方循線調查他過往就醫紀錄，走訪40家醫院，成功取得其生前留下的樣本，經國立科學鑑定院檢驗，確認其DNA與2起命案現場完全一致，正式偵破這起隱匿20年的兇手身份。然而，該男子早在2015年去世並火化。
曾負責偵辦此案的刑警尹京熙（윤경희）得知終於破案後坦言，雖然真兇終於曝光，但兇手已逝，使警方無法追究其責任，也無法查明更多真相，他表示：「幸好兇手是在我當警察期間被抓獲的，現在我終於可以卸下心中的重擔，哪怕只是一點點。」
