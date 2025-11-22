韓劇《信號》翻拍案確定兇手 10年前已病逝
[NOWnews今日新聞] 曾被翻拍成韓劇《Signal 信號》（시그널）的韓國知名懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年，韓國警方21日宣布終於破獲兇手，是1名大樓管理員，但他已於2015年死亡。
根據《韓聯社》報導，2005年6月、11月在新亭洞住宅區，2名分別20多歲與40多歲的女性遺體先後被發現，死因皆是遭勒頸窒息，頭戴黑色塑膠袋，被綁在米袋或草蓆裡。
案發後，警方展開長達8年的調查，仍無法鎖定犯人，只得於2013年將其轉為懸案，直到2016年，首爾警察廳設立懸案專案小組後重啟調查，先是確定2名死者周邊物件的DNA屬於同一人，再經由採集、比對逾1500人的DNA，最終將當時在新亭洞某大樓擔任管理員的A某鎖定為重要嫌疑人。
不過，A某已於2015年死亡並火化，無法取得遺骨，警方透過走訪他生前就診過的40家醫療機構，終於取得他遺留的檢體，鑑定結果顯示與犯人一致。
儘管案件終於偵破，但承辦警員坦言心中仍充滿遺憾，一來是自責花了這麼多年才找到人，二來是無法在兇手還活著時就將他繩之以法，導致很多真相細節無法揭露，也為至今仍遭受巨大痛苦的受害者家屬感到難過。
《信號》描述一名專長心理分析的罪犯側寫師，偶然拾獲一支舊型對講機，意外聯繫上15年前一位作風獨特的重案組刑警，兩人跨越時空、交換線索、攜手調查被警方忽略的長年懸案，劇中有許多案件是根據現實改編的，本文說的「新亭洞連續殺人案」就是其中一例。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
