韓劇《信號》20年懸案終破案 真兇身分曝已癌逝

韓國震驚社會的「新亭洞連續殺人案」懸宕20年，還曾被翻拍在電視劇《Signal 信號》中，警方如今終於找出真兇。然而，犯案時年約60多歲的男子張某早在2015年因癌症病逝，此案件最終將以「死亡無法追訴」原則結案。

根據《中央日報》報導，事件發生於至2005年6月6日，有民眾在首爾陽川區新亭洞一處小學旁的停車場，意外發現一名20多歲女子遭塞入米袋棄屍。5個月後，同區住宅巷弄再度傳出命案，是一名40多歲女子遺體，被黑色塑膠袋及草蓆包裹。

兩名被害人都遭勒斃，頭套黑色塑膠袋，檢警在遺體上亦發現性侵跡象，警方當時判定為連續殺人，並成立38人專案小組全力追緝。警方清查前科犯、發放9千張通緝傳單、地毯式搜索長達8年，卻始終沒有關鍵線索，案件於2013年被迫列為懸案。

直到2015年SBS節目《我想知道真相》重新討論此案，並提出2006年5月附近發生的「綁架未遂案」可能與連環殺人同一凶手，引發社會關注。但警方調查後發現，嫌犯張男5月時已因「強姦致傷」入獄，時間點對不上，因此判斷兩案並無關聯。

張某當年是新亭洞一棟大樓管理員，2006年他曾假借「大門上鎖」之名，將女受害者騙至地下室企圖性侵，但女子機警逃出，他因此遭逮並服刑至2009年。然而，當年警方未將他列為連環殺人案嫌疑對象，主因為其住址不在新亭洞、犯案地與棄屍地距離較遠、當時無法採集到DNA等因素，導致調查方向混淆。

首爾警察廳2016年成立專案組重啟案件，並在2016、2020年兩度向國科搜重新鑑定證物。隨著DNA技術進步，終於在兩名被害人的遺留物上找到一致的基因資料，確認為同一人所為。調查團隊最後將範圍擴及已死亡者，並在56名死亡對象中發現張某的特徵最相符。

但張某早已火化，警方無法從遺骨取樣，只能轉向他生前就診過的醫院調查，最終在40多家醫療院所中，奇蹟般找到他曾留下的細胞組織，沒有被銷毀。2024年5月，比對結果證實與案發現場DNA完全一致，懸案終於宣告破解。

警方隨後調查張某工作過的大樓地下室，發現與被害者身上檢出的霉菌、沙粒成分一致，現場還找到疑似犯案用的繩索。另外，有獄友表示，張某生前曾提到「只有犯人才知道的細節」，甚至描述受害者外貌。

首爾警察廳廣域搜查隊刑事機動隊第4組組長申在文表示：「我們抱著『就算追到陰間也要抓到兇手』的決心。」並向長期承受痛苦的家屬表達最深切的哀悼。

