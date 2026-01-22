韓劇《愛情怎麼翻譯？》上線獲好評！金宣虎×高允貞「高顏值 CP」詮釋天才翻譯員與爆紅演員的戀愛故事、福士蒼汰首度出演韓劇引注目

「你知道這世界上有多少種語言嗎？不是7,100種，而是和世上所有人的數量一樣多。每個人都有自己的語言，所以人們才會各說各話，無法彼此理解」。這句台詞，成為Netflix原創韓劇 《愛情怎麼翻譯？》的核心主題。在訊息快速傳遞的時代，人們卻依舊難以理解彼此，韓國人氣編劇組合「洪氏姐妹」從這個矛盾出發，以「口譯」為切入點，重新提問愛的本質。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

以「翻譯」為隱喻 展開跨界愛情故事

《愛情怎麼翻譯？》講述精通多國語言的天才口譯員周浩鎮（金宣虎 飾），意外成為全球頂級演員車茂熙（高允貞 飾）的專屬翻譯，兩人在工作與情感交錯之中，逐步學習如何「翻譯」彼此的心。不同於傳統愛情劇的直線推進，本劇透過日本、義大利、加拿大等多國拍攝場景的移動，層層堆疊角色內心的情感。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

金宣虎飾天才翻譯員 「傾聽」成為最有力的情感語言

由演員金宣虎飾演的周浩鎮，是一名精通英語、日語、義大利語等六國語言的天才口譯員，看似完美卻極度內斂。他受訪時提到，演員一旦無法共感角色，表演就會面臨極限，因此他選擇完全站在角色立場理解對方；甚至在面對車茂熙的另一種人格「都拉美」時，也不以評價或分析切入，而是思考「自己能為對方做到什麼」，這樣的表演方式，讓周浩鎮成為一個以「傾聽」承接情感的角色。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

高允貞分飾兩角 細膩演技獲好評

演員高允貞在劇中挑戰一人分飾兩角，遊走於溫柔卻壓抑的巨星車茂熙，以及直率、強烈、毫不掩飾情緒的「都拉美」之間。她在劇中細膩呈現的情緒反差，讓觀眾更容易投入角色心境。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

金宣虎在訪談中多次提到高允貞的演技表現，形容她吸收速度非常快，能即時配合對手的表演變化、迅速調整演出。他透露，在排練時就曾對高允貞的反應力感到驚訝，甚至忍不住稱讚她「真的像怪物一樣」。如此高度的評價也讓高允貞的表現成為《愛情怎麼翻譯？》播出後備受討論的焦點之一。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

福士蒼汰首度出演韓劇 跨國卡司增添火花

值得一提的是，日本人氣演員福士蒼汰首度出演韓劇，在《愛情怎麼翻譯？》中飾演與車茂熙共同參與戀愛實境節目的日本演員黑澤博。角色帶有競爭與曖昧的張力，也為主線關係增添不同層次，跨國卡司組合成功吸引亞洲市場關注，福士蒼汰的高顏值更讓許多影迷看得「好心動」！

《愛情怎麼翻譯？》預告片段

全球收視成績亮眼 躍升Netflix排行榜焦點

《愛情怎麼翻譯？》自16日上線以來，於短時間內累積 400 萬觀看數，登上 Netflix全球非英語影集第2名、進入76個國家TOP10，並於韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、越南等8國奪冠，展現穩健的全球人氣。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

在追求快速刺激的內容時代，《愛情怎麼翻譯？》選擇放慢腳步，凝視情感本身的複雜與不完美。本劇由《德魯納酒店》編劇「洪氏姐妹」洪定恩、洪美蘭攜手打造、《契約友情》、《紅丹心》導演柳英恩執導，共有12集，目前已全數上線。這個週末，不妨放慢步調，跟著周浩鎮與車茂熙，在一次次誤解與對話之間，聽懂彼此真正想說的話。

（圖片來源：NetflixKR）

