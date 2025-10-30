韓劇《討厭的愛情》11月開播，李政宰x林智妍化身國民演員與娛樂女記者，相差18歲CP遭批「太出戲！」

「再以類似的事情出現在我面前，我會讓你覺得我之前寫的報導其實挺可愛的」，娛樂記者威脅著知名演員，看似不合的兩人卻意外對彼此動了心？韓國tvN全新韓劇《討厭的愛情》（另譯：不幸的幸會）將於11月3日晚間首播！

這部結合浪漫喜劇與職場題材的新作，由《好搭檔》導演金佳藍執導、《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆，並找來《魷魚遊戲》演員李政宰及以《黑暗榮耀》朴涎鎮一角爆紅的演員林智妍攜手主演。《討厭的愛情》尚未開播便話題十足，不僅因為主角兩人是演技派代表，更因相差18歲的組合，引發韓網熱議。

李政宰與林智妍相差18歲的年齡差引發熱議

難以跳脫形象的國民演員 × 挖掘真相卻被調職的女記者

《討厭的愛情》以光鮮卻殘酷的娛樂圈為背景，李政宰飾演的演員「任現峻」，在演出劇中虛構的電視劇《神探姜弼久》後創下超高收視率，卻也因此被定型為「正直樸實警察」形象，難以接演其他類型的角色；魏正信（林智妍 飾）因父母意外過世而負擔起撫養年幼弟弟的責任，養成嚴謹且多疑的性格，成為政治記者後因調查前國會議員疑似貪污的弊案，而被調往娛樂組。

林智妍（左）飾演娛樂記者魏正信、李政宰（右）飾演國民演員任現峻

成為娛樂記者的魏正信與演員任現峻產生糾葛，兩人看似互看不順眼，但正信早在收看《神探姜弼久》後就成為現峻的粉絲，卻選擇隱瞞好感。當「討厭的人」逐漸成為「討厭的愛情」，一場從誤會到理解、對立到共鳴的浪漫鬥嘴喜劇由此展開。導演金佳藍形容：「『討厭』這個詞，其實有著介於可愛與惱人之間的溫度，希望觀眾能享受從敵意變成心動的瞬間。」

正信（左）早在收看《神探姜弼久》後就成為現峻（右）的粉絲

李政宰首次搭檔林智妍 年齡差反而讓兩人更自在

自《魷魚遊戲》後睽違多年回歸小螢幕的李政宰，這次飾演夢想演出愛情劇、卻被「正義刑警」形象牢牢綁住的中年演員。他笑言這次的演出契機全靠搭檔林智妍：「是她讓我決定接演，讓我有機會參與這麼有趣的作品」。林智妍飾演因揭發政界弊案被迫調職的記者，她透露：「為了演好這角色，我特地觀察記者採訪現場，決定從自己的角度出發，像真正的記者那樣行動」。

《討厭的愛情》劇照

談到兩人的合作，林智妍直言：「無論我怎麼演，他（李政宰）都能完美接球，非常自在，也因此自然培養出默契。」李政宰則幽默回應：「我可不覺得自在，她在現場常常『吐槽』我，我怕回嘴會冷場，只能忍著」。當被問到如何克服 18歲年齡差時，李政宰笑說：「根本不用克服，雖然她比我小，卻老愛罵我！」林智妍則說：「比起同齡搭檔，和前輩合作更輕鬆自在」。

《討厭的愛情》劇照

「18歲年齡差」引討論 《討厭的愛情》11月3日開播

自卡司公布以來，外界對李政宰與林智妍18歲的年齡差議論紛紛，就連劇中飾演李政宰母親的演員羅映姬，也只和李政宰相差11歲，網友批評這對CP「太出戲」、「看起來像父女戀」，兩位演員則在發佈會上以對戲時幽默的互動證明：「年齡不是問題」。tvN新劇《討厭的愛情》將於11月3日 起，每週一、二晚間播出，並同步於 TVING、Wavve 與 Prime Video 等串流平台上線。

兩人在《討厭的愛情》發佈會上幽默回應「年齡差」話題

