韓劇《鐵拳教育》引共鳴！ 陳菁徽籲教育部「用制度接住老師」

國民黨立委陳菁徽。(資料照，記者塗建榮攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕韓劇《鐵拳教育》刻劃校園霸凌與教權受侵害，引發社會共鳴。國民黨立委陳菁徽表示，她以三寶媽身分反省是否曾以愛之名干擾教育專業，並指出韓國近6年有逾百名教師因教學現場壓力走上絕路，而今年5月底高雄也有國小老師輕生，台灣教育環境正逐步走向韓國困境。她引述劇中台詞，強調老師有義務引導學生，呼籲教育部拿出魄力，用制度接住老師與台灣的未來。

陳菁徽指出，《鐵拳教育》用戲劇的方式呈現出「充滿校園霸凌、家長過度干預、師生關係日益緊張」的韓國教育界。這部漫改劇在近日引發巨大共鳴，不僅是因為壞學生被正義修理，讓觀眾感到痛快、揭穿為了地位濫用權力的老師真面目，又或者是以愛為藉口、過度介入校園的「恐龍家長」被狠狠地再教育。這部戲確實演出了現實生活中沒人敢訴說的事實。

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陳菁徽表示，她身為三寶媽，看了之後也做了自我反省，哪怕是萬分之一的程度，是否曾像恐龍家長一樣，以愛孩子之名，無形中傷害了老師、干擾了教育專業？是否有好好陪伴孩子，聽他們分享一天的生活，聽見他們內心真正想說的話？是否有把正確、健康的價值觀傳遞給他們，讓他們在尊重自己也尊重別人的環境中慢慢長大？教育是一輩子的事情，到現在我們也都在學習的路上，這部劇所帶來的警示與啟發真的太多了。

陳菁徽說，很多人覺得戲中最有名的一句台詞是「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」但真正刻在心裡的，卻是另一句話「老師有義務將學生引導到正確的方向。」正因為老師這份工作如此神聖，對國家整體發展至關重要，而這份責任得以讓人尊敬。

陳菁徽表示，就在今年5月底，高雄就有一位國小老師因壓力而選擇離開人世。這樣的悲劇，提醒大家不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。教育部真的該花時間，認真看完這部劇。台灣的教育環境正一步一步朝向韓國教育困境的方向發展，不一樣的是，台灣或許還有時間改變，所以請拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

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