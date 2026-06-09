韓劇《鐵拳教育》引熱議 「萬老師」郭昱晴曝校園變戰場原因

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Netflix影集《鐵拳教育》播出後引起網路熱議，還登上台灣等25個國家的排行榜冠軍。（翻攝自Netflix臉書）

Netflix影集《鐵拳教育》播出後引起網路熱議，民進黨立委「萬老師」郭昱晴今（9）日po文，指劇中極端的校園衝突的情節，雖然有戲劇誇張的成分，但在教育現場，這些拉扯事實上是存在的。「當『親、師、生』陷入信任危機，校園就會變成戰場。」

由韓星金武烈、李星民和秦基周主演的韓劇《鐵拳教育》，該部影集在Netflix播出後，立刻登上台灣等25個國家的排行榜冠軍，內容聚焦在教育問題，相關劇情也引起大家在熱烈討論。

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郭昱晴今於臉書po文，提到《鐵拳教育》劇中極端的校園衝突的情節，雖然有戲劇誇張的成分，但在教育現場，這些拉扯事實上是存在的。而且大家都看見三方都在受傷，「有熱忱卻被非理性期待壓垮的老師」「有被霸凌的孩子」「有愛子心切卻在溝通中失控的家長」。

郭昱晴認為，當「親、師、生」陷入信任危機，校園就會變成戰場。至於這種狀況是否能翻轉，她列出幾點想法，像是霸凌零容忍，完善保護機制，建立更即時、安全的通報與輔導系統，接住受傷的孩子，導正偏差行為；從對立走向對話，放下防衛心，以「如何共同幫助孩子」為溝通起點；專業與權益並重，如何用機制成為認真教師的後盾，捍衛尊嚴，並適當處理不適任教師的退場機制。

最後，郭昱晴特別強調，當老師專業被尊重、家長焦慮被理解、學生權益被保障，才有健康的教育環境。「這部劇帶給我們的反思，教育現場需要所有人用理解代替對立，用健康的關係，接住每一個人。」

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