韓劇《鐵拳教育》掀話題 侯友宜：建立親師生溝通平台

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針對韓劇《鐵拳教育》探討教育體制崩壞，新北市長侯友宜表示，教育局會跟校園、師生、家長建立溝通平台，讓師生一起成長。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期韓劇《鐵拳教育》探討校園霸凌、師生衝突、家長施壓等敏感議題受到關注，高雄市也有資深教師疑似遭受霸凌輕生。新北市長侯友宜今天表示，教育局要跟校園、老師、學生建構溝通平台，保障老師權益，也讓孩子適性發展，師生一起成長。

侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問，韓劇《鐵拳教育》描述教育體制崩壞引起話題，高雄也有老師在學校輕生，當基層教師面臨惡意的投訴、濫訴，甚至連自費買獎品鼓勵孩子，都會被投訴機制不公，遭到學校調查，在中央還沒有啟動檢討制度之前，新北市可以先做什麼成為支持老師的力量？

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侯友宜說，韓劇《鐵拳教育》再加上發生高雄市老師的事件，都讓我們產生省思，教育局要不斷地跟校園建構起一個溝通的平台，不管是老師、學生，都要好好溝通，不但要保障老師權益，也要照顧到孩子們如何適性發展、如何在學校找出人生的方向。

侯友宜表示，透過溝通平台，可以省思很多事件帶來的衝擊，未來教育局會跟師生緊密聯繫、不斷溝通，讓師生都能夠在校園並肩作戰、一起成長。

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