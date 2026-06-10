韓劇《鐵拳教育》爆紅引共鳴 柯志恩喊話：教育部不能繼續隱形！
近期韓劇《鐵拳教育》熱播，劇中描述各種型態的校園霸凌事件及當前教育體制，其中「以暴制暴」情節引發台灣教育工作者的共鳴。對此，出身教育界的國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩直言，「從《鐵拳教育》看台灣校園的集體焦慮：教育部不能繼續隱形！」
柯志恩今（10）日在臉書發文，南韓劇集《鐵拳教育》近期在網路上爆紅，自己也抽空看了幾集。劇中那些重拳反擊、私法正義的橋段，看在飽受委屈的教育工作者眼裡，固然大快人心；但激情過後，我們更該正視畫面背後、真實存在於如今校園中，那份沉重、真實且令人嘆息的「教師無力感」。
柯志恩提到，近年來，台灣校園現場的「親師生」關係，正面臨前所未有的緊張與衝突。第一線的老師夾在教學責任、家長過度期待、以及部分學生失序之間，動輒得咎、裡外不是人。當管教權限被無限縮小、當親師溝通演變成對立防備、當校園安全不斷出現破口，老師們的教學熱情被消磨殆盡，而最終承受代價的，絕對是我們的下一代。
柯志恩點出，戲劇的解方是以暴制暴，但現實的解方不可能、也絕對不能如此。然而，面對親師生三方的集體焦慮，教育部不能只是「旁觀者」，而必須成為「維護校園秩序」的主導者，真正建構一個能化解師生對立、重建和諧與信任的校園環境。
柯志恩指出，誠如她之前向教育部提出的四項具體建議，並要求在3個月內提出回應。然而，面對校園現場充斥著基層教師的悲鳴，教育部的表現顯然十分消極、無力，甚至在關鍵時刻未能表達關心與支持，展現做全體教師後盾的態度與作為。
柯志恩強調，校園不該是角力場，我們不需要戲劇裡的「鐵拳」來維持秩序，但絕對需要一個有尊嚴的教學環境、資源充足的輔導機制，以及充滿信任的親師溝通管道。
最後柯志恩再次呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當！立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。
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