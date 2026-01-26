韓劇《Love Me》迎來最終回 觀眾一路哭到最後

記者周毓洵／臺北報導

療癒韓劇《Love Me》於Hami Video全臺獨家播出，連續6週蟬聯韓劇榜冠軍，近日迎來最終回。隨著劇情推進，徐家三組關係在收官前夕同時迎來關鍵轉折，愛情、親情與人生抉擇交錯鋪陳，也讓不少觀眾直呼「一路哭到最後一集」。

韓劇《Love Me》收官第一大看點落在徐玄振飾演的婦產科醫師「徐俊京」。在婚禮前夕，她因洩漏未婚夫道賢（張栗 飾）的秘密，導致信任瞬間瓦解，兩人爆發交往以來最嚴重的一次衝突。這段情感戲不只描寫愛情裂痕，也映照出角色長期壓抑、尚未真正療癒的內心傷口。

劇中第2條情感主線則是劉宰明與尹世雅的中年之戀。好不容易重新擁抱愛情的父親「徐振浩」，逐漸察覺女友慈英出現頻繁走失的異狀，讓這段來之不易的第二春蒙上陰影。平靜日常中暗藏的不安，也讓觀眾提前感受到人生無常的重量。

第三個現實考驗來到年輕世代。李施優飾演的俊瑞，在事業與人生方向上原地踏步，甚至為了升職鋌而走險私自貸款；反觀多賢飾演的慧溫逐漸被世界肯定，兩人步伐開始拉開，20年青梅竹馬的感情，也首次正面撞上現實選擇。

隨著最終回播出，徐玄振也透過文字向觀眾道別，感性表示希望大家能在角色身上「一起哭、一起笑」，並為「一邊跌跌撞撞、一邊往前走的我們所有人送上應援」。多位演員也一致形容《Love Me》是一段溫柔卻真實的旅程，並提醒觀眾，即使人生不完美，仍值得被好好擁抱。

