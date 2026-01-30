韓劇OST天王兌現承諾再來台！10CM 講「這幾句」超道地 期待再學中文

四季線上／陳軒泓 報導

韓劇 OST 天王 10CM（權正烈）遵守承諾 3/20 四度來台會歌迷！相隔兩年再登 Zepp New Taipei 開唱的他把出道 25 年來累積的無數動人情歌獻給粉絲，不僅將以招牌魔法嗓音重現《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等人氣韓劇原聲帶名曲，帶領大家重溫劇中場景，更攜睽違八年的全新專輯《5.0》來台唱新歌給歌迷聽。

韓劇 OST 天王 10CM 四度來台會歌迷（照片提供：小金鹿娛樂）

憑藉著獨特溫柔細膩嗓音征服無數樂迷的情歌王子 10CM，在韓國樂壇有韓劇 OST「音源強者」的封號，鮮明的創作風格也成為眾多知名藝人爭相合作的對象，出道至今接連與潤娥、泫雅、龍俊亨及 EXO 成員世勳、燦烈所組成的小分隊 EXO-SC 合作，展現出過人的創作才華。

10CM 創作深受圈內藝人喜愛，爭相找他合作（照片提供：小金鹿娛樂）

值得一提的是，10CM 上次來台開唱時曾入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已。趁著此次再度來台開唱，10CM 除了將把自身代表作與多首韓劇 OST 一次唱好唱滿外，並滿懷期待，希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的音樂回憶。

10CM 曾翻唱台語歌〈浪子回頭〉驚豔歌迷（照片提供：小金鹿娛樂）

他特別提及兩年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起聊天。而談到這次來台的美食行程，10CM 笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」

