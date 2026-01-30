韓劇OST天王10CM四度來台！把台粉當中文老師 連「要確欸」都會說

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

韓劇OST天王 「10CM」（權正烈）遵守承諾3月20日四度來台會歌迷，相隔兩年再登Zepp New Taipei開唱，舉行的《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》，他把出道25年來累積的無數動人情歌，化為一封封溫柔又真摯的音樂情書向台粉告白，不僅將以招牌魔法嗓音重現《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等人氣韓劇原聲帶名曲，掀起劇迷情懷。

10CM將四度來台開唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

10CM 上次來台開唱時，入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，唱出屬於 10CM獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。也因此趁著此次再度來台開唱，10CM除了將把自身代表作與多首韓劇 OST 一次唱好唱滿外，並滿懷期待，希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的音樂回憶。

10CM將把韓劇OST唱好唱滿。（圖／小金鹿娛樂提供）

出道至今多次來台舉辦巡演並參與音樂節演出的10CM，對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露，台灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，其「韓文聆聽能力」更令他驚豔不已，還因為彼此間語言溝通沒有障礙，讓台灣歌迷間接成了自己的「中文老師」。他特別提及兩年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天，談到這次來台灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」

