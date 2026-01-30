韓劇OST天王10CM遵守承諾 3月4度來臺開唱

記者王丹荷／綜合報導

韓劇OST天王「10CM」（權正烈）遵守承諾，3月20日將4度來臺會歌迷。相隔2年再登Zepp New Taipei開唱的他，把出道25年來累積的動人情歌化為一封封溫柔又真摯的音樂情書向臺粉告白，不僅將以招牌魔法嗓音重現《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等人氣韓劇原聲帶名曲再掀劇迷情懷外，更將攜暌違8年的全新專輯《5.0》來臺首唱獻給歌迷。

出道25年、憑藉著獨特溫柔細膩嗓音征服無數樂迷的情歌王子「10CM」，在韓國樂壇有韓劇OST「音源強者」封號，也成為眾多知名藝人爭相合作的對象，出道至今接連與潤娥、泫雅、龍俊亨及 EXO 成員世勳、燦烈所組成的小分隊 EXO-SC 合作，展現出優游於流行與抒情之間地自由穿梭的創作才華。

10CM唱過的夯劇原聲帶名曲無數，包括《鬼怪》的〈My Eyes〉、《德魯納酒店》的〈Lean On Me〉、《愛的迫降》的〈But it’s Destiny〉、《那年，我們的夏天》的〈Our Beloved Summer〉、《我們的藍調時光》的〈For Love〉都接連霸佔韓國各大音源榜多年時間，近年更因再次受邀演唱《淚之女王》的〈Tell Me It's Not a Dream〉、《背著善宰跑》〈Spring Snow〉及《未知的首爾》〈Sunset〉而再度讓人氣水漲船高。

出道至今多次來臺舉辦巡演並參與音樂節演出的10CM，對臺灣始終抱持一份難以言喻的親近感，透露臺灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，其「韓文聆聽能力」更令他驚豔不已，還因為彼此間語言溝通沒有障礙，讓臺灣歌迷間接成了自己的「中文老師」。他特別提及2年前在臺北演出時，因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，也因此讓他格外期待此次來臺能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天。

此外，上次來臺開唱時，10CM曾入境隨俗翻唱茄子蛋的臺語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出屬於10CM獨有的細膩情感，標準又自然的臺語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。談到這次來臺灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來臺灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這2樣美食，希望能再多品嚐其他臺灣的道地小吃。」

