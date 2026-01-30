韓劇OST天王3月撲台學中文 「10CM」必吃一美食

「10CM」3月20日將於Zepp New Taipei舉辦「To 10CM：Chapter 1」亞洲巡演。小金鹿娛樂提供



出道25年的韓劇OST天王「10CM」（權正烈）3月20日將4度來台於Zepp New Taipei舉辦「To 10CM：Chapter 1」亞洲巡演，不僅將重現《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等原聲帶名曲，更將首唱睽違8年的新專輯《5.0》。談到此行最想吃的美食，他笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃。」

廣告 廣告

在韓國樂壇有韓劇OST「音源強者」封號的「10CM」唱過的夯劇原聲帶名曲無數，他也曾與潤娥、泫雅、龍俊亨及「EXO」世勳和燦烈所組成的小分隊「EXO-SC」合作。

「10CM」唱過的夯劇原聲帶名曲無數。小金鹿娛樂提供

「10CM」上次來台開唱時曾翻唱「茄子蛋」的台語歌〈浪子回頭〉，標準又自然的台語發音讓全場歌迷驚豔不已，他對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露台迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，「韓文聆聽能力」更令他驚呆。

台灣歌迷間接也成了「10CM」的中文老師，他特別提到2年前在台北演出時學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起聊天。「To 10CM：Chapter 1」門票2月6日上午11點於KKTIX開賣。

更多太報報導

女團成員入獄4年揭18人同房祕辛 看《陽光女子合唱團》爆哭

王宥忻離婚1年慘賠1億 閃電復婚分紅撒1.4億

曾莞婷演王淨媽暗飆3字國罵 桃花簿開放柯震東