韓半島無核化政策改變？ 李在明新年記者會：這只是理想「應面對現實」

2026年1月21日，南韓總統李在明召開新年記者會。美聯社



據南韓媒體今天（1/21）報導，南韓總統李在明今天召開新年記者會，他強調過去奉行的韓半島無核化政策只是理想，應該面對現實，這是否意味政策方向將出現轉變，引發熱烈討論，另外，李在明也提到，國民輿論壓倒性支持核電，分析認為，過去對核電持保守態度的李在明，已經轉向支持的立場。

據《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，南韓總統李在明今天在青瓦台迎賓館，召開新年記者會，談到南北韓關係與北韓的核問題，「無核化當然是最理想的狀況，但北韓真的會放棄核武嗎？這是我們必須面對的現實」、「過去的戰略就是這樣，不斷等待、忍耐，不斷追逐理想，卻忽視了現實，結果是如何呢？就是核武數量持續增加。」

廣告 廣告

本月稍早有南韓平民，操縱無人機飛向北韓邊境城市開城，南韓前總統尹錫悅，也曾派出無人機進入北韓境內，無人機事件接連發生，受到外界關注，李在明也提起這件事，「北韓可能會懷疑，即便政權更迭，卻仍發生無人機事件，是否只是口頭上談和平，實際上卻沒做到。」

李在明強調，他說這些話，並不是袒護北韓，只是認為「唯有站在對方立場思考，才有可能進行對話與協商。」

李在明指出，美國總統川普（Donald Trump）的風格獨特，反而有助於解決韓半島問題，「川普的風格，有助於與金正恩委員長開啟對話，我自己將扮演『配速員』（Pacemaker）的角色，創造和平的條件。」

值得注意的是，李在明對於核電的態度，也出現轉變，過去他一向強調核能的危險性及核廢料處理困難，應逐漸轉換為再生能源，不過，他在今天的記者會上明確表示：「目前國民輿論壓倒性地認為，如果要解決電力問題，核電是有必要的，應盡量蒐集國民意見。」評論認為，在人工智慧（AI）熱潮帶動電力需求上升的情況下，李在明對核電的態度，已經轉向支持。

更多太報報導

中天主播林宸佑配合中共刺探軍機？ 國台辦這麼說

國台辦：台灣去年對中國網攻近4000起 台報告：中國對台日均263萬次

南韓國務總理擬與美國副總統會談 聚焦半導體關稅、核潛艦