韓名主持人衰捲非法醫療疑雲 委屈公開服用「高劑量壯陽藥」紀錄

全炫茂在韓國是知名主持人，現在手上握有《我獨自生活》、《全知干預視角》、《社長的耳朵是驢耳朵》等多個人氣節目。（摘自IG）

韓國諧星朴娜勑，日前因捲入長期找「無照打針阿姨」進行非法醫療行為等多項爭議，宣布中斷演藝事業，相關風波也持續延燒至與她合作過的多位藝人。其中主持人全炫茂過去在節目《我獨自生活》中，被拍到於車內接受點滴治療的畫面再度被翻出，引發外界質疑是否同樣涉及非法醫療行為。對此，全炫茂已第一時間澄清，今（25日）更透過所屬經紀公司SM C＆C，主動公開當時的完整個人診療紀錄。

SM C＆C提供給韓媒的紀錄中，包含全炫茂曾於2016年1月14日、20日、26日到醫院就診等資訊，公司表示，全炫茂當時是針對咽喉炎、胃食道逆流等診斷，進行以抗生素、消炎藥與腸胃藥為主的治療，點滴則是為輔助治療所進行的醫療行為之一，並強調，全炫茂當時所接受的醫療處置，是在醫療人員判斷之下，於醫療機構內進行的合法診療行為延伸，「目前被提出的相關疑惑並非事實，即使未來相關機構進行事實確認程序，本公司也將誠實提交相關資料，並積極配合調查。」

不過公開的診療紀錄中，治療勃起功能障礙的藥品「Mvix 100（엠빅스100）」也引起不少討論。綜合韓媒報導，Mvix 100是僅為輔助改善勃起功能障礙而處方藥，藥效在體內停留的時間僅約2至3小時，需在性行為前約1小時服用，每日服用1次50毫克或100毫克，效果才會顯現，由於全炫茂的100毫克屬於高劑量，因此網上也出現不少同情聲浪，直呼「全炫茂該有多委屈，才會願意把這種事公諸於眾」。

