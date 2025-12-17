韓商參與台灣潛艦計畫被控洩密遭判刑 台船：沒有評論

（中央社首爾17日綜合外電報導）路透社報導，韓國法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家韓國承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成為韓國「外交上的重大負擔」。對此，台船發言人晚間表示，不清楚此事，沒有評論。

根據路透社查閱的判決書，昌原地方法院馬山分院昨天做出上述判決，其中一家承包商的執行長被判處2年半有期徒刑，另一家公司的2名員工各遭判刑一年半。

台灣國防部將路透社有關本案的問題轉給領銜建造潛艦的台灣國際造船公司，台船未立刻回應路透社的置評請求。

台船發言人今天晚間回覆中央社詢問時表示，不清楚此事，沒有評論。

判決書並未揭露被告姓名及涉案公司的名稱，但有列出律師姓名，他們也拒絕評論。

判決書指出，被告受僱替台灣潛艦計畫打造魚雷發射管及儲存設施，他們被控將高度機密的設計資訊洩漏給台灣。

法院並稱，這起案件有可能成為韓國「外交上的重大負擔」。

判決書寫道：「這項罪行可能對韓國的安全構成嚴重威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳（DAPA）批准的情況下出口，且出口對象是與東亞鄰國關係緊張的台灣。」

防衛事業廳是韓國國家軍售主管機構。

判決書並指出，被告否認不法，主張他們與台灣分享的資訊無涉營業秘密，也不屬於需要出口許可的機敏技術。

路透社2023年曾報導，韓國當局因中國可能進行經濟報復，指控第3家參與台灣潛艦計畫的韓國承包商違反貿易法，該公司後來獲撤銷定罪。（編譯：楊昭彥）1141217