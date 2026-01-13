韓問題海苔下架 邊境全面查驗

食安處前往現場抽驗產品。（記者徐義雄攝）

記者傅希堯、徐義雄∕綜合報導

食藥署檢驗市售嬰幼兒海苔產品，有6件重金屬鉛與鎘超標，其中5件為自南韓直接進口，1件為南韓進口原料在台加工產製。食藥署已要求者下架回收產品，且自南韓進口的海苔將於報關時100%查驗後使得放行。

食藥署表示，不合格的5件由南韓進口的海苔為BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、MB BABY萌寶寶海苔、韓爸田園日記嚴選初收海苔、ibobomi無調味海苔片，在台產製的為芽米寶貝100%純橄欖油海苔，其中鉛超標最嚴重被檢出每公斤0.206毫克、超標約4倍，鎘超標最嚴重被檢出每公斤2.013毫克、超標接近50倍。

廣告 廣告

其中，台中市梧棲區奇屋公司販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」檢驗確認鉛與鎘超標。台中市食安處說明，該產品在民眾自主送驗輿情出現的第一時間，市府派員稽查並要求業者全面下架回收，市面上已無該批產品流通風險。

食藥署也公布本週邊境檢驗不合格名單，日本草莓仍列名其中，而4批共4424公斤自印尼進口木薯餅被檢出甜味劑含量超標。另外，有業者自大陸地區進口1公噸靈芝，也因農藥殘留超標而被要求退運或銷毀。