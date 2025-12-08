「韓啦啦隊傳奇」現身高雄比賽！驚人曲線曝光 吐未拿獎心聲

裴垂鉉來台參加比賽，驚人健美身材曝光。（圖／IG@baeja_07）

南韓職棒「SSG登陸者」啦啦隊成員裴垂鉉（裵垂鉉배수현），憑藉豐富應援經歷及吸睛外型，被封為「韓國啦啦隊傳奇」，也曾為12強、經典賽在台灣球場亮相。而平時喜愛健身的她，近日低調現身高雄參加健美比賽，身穿比基尼的結實身材曝光後，引起網友熱議。

台韓合辦的「2025亞洲健美錦標賽」7日在高雄流行音樂中心圓滿落幕，其中裴垂鉉順利晉級女子比基尼組決賽，可惜最終未拿下名次，但她賽後發文感謝大家的支持，「托在韓國和台灣為我加油的所有人的福，活動順利結束了！」並坦言以拿獎為目標參賽是種奢侈，自己的目標反而是比今年4月的狀態更進步一點就好。

裴垂鉉坦言，「有粉絲說過，以自然健美的方式很難獲獎」，不僅顯示比基尼項目的高水準，也大方稱讚所有選手看起來都非常優秀、帥氣，再次激勵她投入比賽中。最後，她透露即將返回韓國啦啦隊工作，更喊話：「垂鉉辛苦了！現在可以盡情吃東西，別再看吃播了」，隨後開始大啖芝麻球、麻辣火鍋等美食。

裴垂鉉比賽的畫面曝光後，只見她身水藍色花紋比基尼，展現驚人手臂和雙腿肌肉，肚子一塊一塊的腹肌一覽無遺，引來許多網友留言驚嘆，「姐姐，妳真的最棒了，辛苦了」、「妳做得很好」、「比賽那麼多人還能進決賽，妳是最耀眼的那一個」、「一起吃一百個提拉米蘇吧」、「走吧去吃點好的東西」。

