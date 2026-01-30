韓啦啦隊傳禁令！李多慧住台4年不知情 籲後輩：人生自己選擇

隸屬味全龍小龍女啦啦隊的李多慧，坦言在韓國已經4年沒有活動。（圖／IG@le_dahye）

台灣啦啦隊文化風潮，在近幾年吸引超過數十位韓國人氣啦啦隊來台發展，然而，卻在近日傳出禁止啦啦隊台韓兼差的傳聞，引發軒然大波。對此，被譽為韓啦第一人的李多慧坦言，在韓國已經有4年沒有活動，所以不清楚韓國的消息。

現年26歲的李多慧，自2023年3月來台發展已持續近4年的時間，不只為台灣應援亮相，後續更接下許多廣告代言，甚至是歌唱、戲劇、電影，還有主持等工作，近期更現蹤本土劇，頻繁出現在大眾眼前，可說是全心全力投入台灣，紅遍大街小巷，被譽為在台灣的韓啦第一人，開啟大韓啦時代。

廣告 廣告

昨（29日）李多慧和台灣男星柯震東出席公開活動。被問及近日傳出的韓國職棒禁令，她坦言，自己在韓國有4年沒有活動了，「因為一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會不會給其他韓籍啦啦隊建議？她則坦言沒有：「自己的人生自己選擇。」

李多慧和柯震東出席活動，兩人還在事後拍攝可愛的短影音，掀起大家討論。（圖／陳俊吉攝）

據悉，有台灣媒體指稱，韓國職棒KBO有4隊開會討論是否禁止韓國啦啦隊來台兼差，名單包含韓華鷹、樂天巨人、KT巫師以及三星獅，消息立刻轟炸台、韓網友。但目前已經遭到多名韓職相關人士駁斥，直指啦啦隊的活動，無論球團還是KBO根本沒資格限制，認為台媒報導與事實不符。

更多中時新聞網報導

流感增幅趨緩 開學季慎防B流

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏