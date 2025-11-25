韓啦啦隊女神來台遭男粉舔手！經紀公司怒發聲明 還原事發過程

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓籍啦啦隊女神朴恩惠今年來台發展，為台北戰神啦啦隊Taishin Wonders、伊斯特啦啦隊TOKKI CUTIE的成員之一。不過她日前出席YT頻道的粉絲見面會時，突然遭一名男粉抓住舔手，讓她當場嚇壞。對此，經紀公司OM娛樂在活動結束後也發出聲明。

韓籍啦啦隊女神朴恩惠遭男粉舔手。（圖／翻攝自朴恩惠IG）

朴恩惠昨（24）日晚間出席粉絲見面會時化身店員，為粉絲調製燒啤，而過程中氣泡卻沿著玻璃瓶溢出，沒想到這時一名男粉絲衝上前抓住她的手，隨後用舌頭舔掉朴恩惠手上的泡沫，而這一幕也被其他粉絲錄下，在網上掀起熱議。

對此，OM娛樂第一時間透過社群表示，此舉已讓當事人感到強烈不適，「本公司負責同仁當時亦在現場，因情況突發然，當下震驚未及即時制止，對此深感遺憾。」隨後強調公司對於任何形式的騷擾、侵犯身體自主權之行為零容忍，未來也會強化活動現場之安全措施以及宣導，以確保所有成員在工作中的身心安全。

OM娛樂今（25）日再度發表聲明，提到事後該名粉絲主動聯繫了經紀人，為自己的行為道歉，而朴恩惠也考量到對方事後真誠致歉並展現悔意，選擇原諒且不提告，但公司表示，「只要藝人感到任何不適，OM娛樂都會毫不猶豫地站在最前線，為藝人奮戰到底。對任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍，並會持續關注並評估該名粉絲後續的行為。」未來也會避免類似情況再度發生。





