韓啦啦隊女神大秀熱舞！MINGO把阿翔認成「浩子」 他當場傻眼

MINGO（左二）上節目《綜藝新時代》。民視提供

節目《綜藝新時代》日前到高雄苓雅區錄影，主持群阿翔、籃籃、楊繡惠難得換上啦啦隊制服，在高雄流行音樂中心前跳起浩角翔起經典曲〈萬萬人迷〉熱力開場。籃籃笑問：「這首歌應該發行10年有了吧？還算流行嗎？」阿翔馬上反虧：「那時妳還在念書，怎麼懂！」並轉向楊繡惠求證，沒想到她竟回：「我今天第一次聽到。」讓籃籃打趣說：「這就叫不流行！」

MINGO大秀熱舞 竟把阿翔認成「浩子」

本集來賓是韓籍啦啦隊成員MINGO，MINGO一出場大秀熱舞，博得全場歡呼。阿翔也考MINGO：「妳知道浩角翔起嗎？」MINGO 自信點頭，阿翔再問：「浩角翔起有兩個人，一個浩子、一個阿翔，你知道我是誰嗎？」結果 MINGO 秒答「浩子」，讓阿翔瞬間石化，只能無奈自我介紹：「我是阿翔啦！」笑聲不斷。

一行人準備登上「海上的勞斯萊斯」。民視提供

見識「海上勞斯萊斯」 跑車造型遊艇是杜拜激發靈感

隨後藝人們被告知要見識「海上的勞斯萊斯」，眾人滿心期待前往港邊，卻一看傻眼大喊：「怎麼是泡水車？！」原來這台車其實是由曾俊凱副總團隊打造的「跑車造型遊艇」。他解釋靈感來自公司員工旅遊時到杜拜看到海上超跑，覺得太吸睛，決定把自家船也改造成跑車外型。主持群聽完超羨慕，楊繡惠直喊：「好想當你們員工！」籃籃更笑說：「不然你們收購我們公司，帶我們去員工旅遊好了！」讓曾俊凱哭笑不得。

MINGO（左）、籃籃（右）搭乘超跑遊艇出航。民視提供

3億元大港橋旋轉秀太震撼 楊繡惠感動：不虛此行

在職人安排下眾人搭乘超跑遊艇出航，一路欣賞高雄港灣建築特色。職人更透露即將帶大家欣賞「造價3億元的 SHOW」。遊艇靠近大港橋時，藝人原以為會有表演者登橋演出，沒想到真正的「秀」是大港橋本身──它是全台首座水平旋轉橋，也是最長跨海大橋，每日僅下午3點與晚上7點旋轉開橋。當大橋開始緩緩轉動時，楊繡惠驚嘆：「真的是不虛此行！」場面壯觀震撼全場。



