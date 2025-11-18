韓啦啦隊女神放飛自我！李雅英挑戰越野車險暴衝 10分鐘完成搭帳篷

李雅英（中）挑戰越野車。TVBS提供

節目《地球黃金線》今年迎來「黃金露戰隊」第四彈，規模再升級，推出「一次玩遍山與海」全新企劃。此次由蘇宗怡率隊挑戰山線，與汽車達人廖怡塵、臧芮萱夫婦及老車達人小坦探訪山野文化；林柏妤則攜手「啦啦隊女神」李雅英與露營達人達哥投入海線野營任務，兩大路線同步展開，打造節目史上最豐富、多元的戶外實境旅程。節目更融入永續理念，以當季食材在地料理體驗，傳遞友善環境的生活態度。蘇宗怡分享此次最大感受：「雖然這次不是傳統團露，但山線文化深度，刷新了我對戶外生活的想像。」

迎賓料理醃肉「咑瑪糆」 蘇宗怡直呼文化版「膽量測試」

山線以「深度文化體驗」為主軸，團隊前往野溪露營區，近距離感受泰雅族文化與在地風土美食。蘇宗怡笑說，印象最深的環節，就是泰雅族的傳統迎賓料理。她回憶，當營主用泰雅語念出料理名稱「ㄗㄣˇ ˙ㄇㄜ ㄋㄧㄢˋ」時，自己瞬間一頭霧水，疑惑地問：「怎麼唸?」營主則幽默回應：「你這樣記也行，怎麼唸都可以。」後來才知道這道料理是只有貴賓到訪，才會端出的部落美食「咑瑪糆」（Tmmyan）。營主還特別提醒，「不要聞，直接吃」，直到蘇宗怡第一口下肚後，營主才揭曉是『生醃豬皮』，蘇宗怡笑說：「還好我已經吃下肚。」並形容彷彿是文化版「膽量測試」。

廣告 廣告

當季+在地食材製作的「流域料理」，呈現部落永續飲食哲學，令蘇宗怡大開眼界。TVBS提供

當季+在地食材「流域料理」 呈現部落永續飲食哲學

山線團隊這次也特別品嚐「流域料理」，也就是以溪流周邊農作，打造獨具地方特色的佳餚，包括以在地飼養雞肉熬煮的「泰雅大漢溪雞湯」、現烤馬告雞腿、泰雅桂竹麵包等原鄉風味，全用當季食材製成，體現部落永續飲食哲學與土地智慧。蘇宗怡表示，這套料理讓她大開眼界，「用的都是當季食材，不僅味道最鮮，也符合永續農法的精神。」

李雅英解鎖四大第一次 越野初體驗興奮直喊「太好玩！」

海線團隊則主打「挑戰系任務」，李雅英首度參與野營，駕馭越野車、搭帳、劈柴、生火，一口氣解鎖人生「四大第一次」。她坦言第一次騎乘越野車難免緊張，但越騎越上手，體驗結束後，更興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我已經從怕到愛上！」緊接著她又與夥伴合作，成功完成 10 分鐘搭帳篷挑戰，後續砍柴、生火任務，她也絲毫不鬆懈，彷彿瞬間進化成「戶外女神」，李雅英笑說，這趟海線之旅「全部都好玩！是一段難忘的體驗。」



回到原文

更多鏡報報導

玉兔曝二胎孕期心聲！兒子神預言「妹妹在肚子裡」 憶童年陰影怕養出乖小孩

Lulu新婚1個月大解放！回老家脫了 高衩泳裝辣露神秘三角洲

懷孕8個月仍被酸身材！美女主播無奈吐真心 羅志祥暖發聲