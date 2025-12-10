韓啦啦隊女神曝父罹癌！最新病況曝光 心碎喊話：換我照顧他
韓籍啦啦隊女神金渡兒擁有甜美外型，來台發展後吸引大批粉絲，今（10日）她無預警向粉絲吐露近況，坦言這陣子鮮少在社群露面，是因為家中突迎巨變，她在11月初接獲父親罹癌的噩耗，回憶得知消息的當下，金渡兒震驚又心碎，但為了不讓粉絲擔心，也為了成為家人的支柱，她選擇將悲傷深埋心底，仍在直播與既定工作中努力保持明朗笑容。
金渡兒在社群平台Threads表示，這段期間她一邊工作、一邊承受巨大心理壓力，「但因為有等待我的粉絲和要守護的家人，我不想表現出來。所以我努力在既定行程與直播中呈現明朗的一面。」解釋為何粉絲近來幾乎看不到她活動更新，她也表示，所幸煎熬終於迎來轉機，父親已經在昨日順利完成癌症手術。
金渡兒透露，父親目前正穩定康復中，讓她鬆一大口氣，「一直為家庭付出的爸爸，接下來就換我來照顧他了！（我要更努力賺錢！）」她同時曬出爸爸曾在台灣旅遊時的開心照片，寫下：「要快快康復，我們一定要再一起來喔！」金渡兒最後向台灣粉絲報喜，表示自己即將回到台灣展開活動，「好久不在台灣活動，請大家多多期待。」
消息一出，大批粉絲湧入留言替她父親送上祝福，也鼓勵金渡兒要好好照顧自己，「身為曾經照顧癌症病患家人的我，向渡兒姐姐說，同樣的，也請你好好照顧自己，也請渡兒爸爸保重」、「渡兒跟渡兒爸媽加油」、「保重，陪生病的爸爸，也要注意自己身體，希望渡兒爸爸早日康復」。
