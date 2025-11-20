韓啦啦隊女神登《最強的身體》！金娜妍竟是隱藏強者 上百粉絲應援

味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍登場節目《最強的身體》。好看娛樂提供

節目《最強的身體》即將播出全新第15集，最受矚目的亮點之一，是64歲資深演員王中皇加入男單賽事，成為節目史上最年長選手。他一登場便讓大來賓江宏傑驚呼：「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」王中皇的投入精神，也令現場選手深受激勵。另一大焦點則是味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍。

韓啦啦隊女神降臨 對自己加油打氣

金娜妍今年6月才加入小龍女，憑藉清新甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣在台韓兩地都相當高。金娜妍其實曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是隱藏的強者。此次為挑戰自我正式參與女單賽事，現場更湧入近百名粉絲到場應援，應援聲浪震天，展現超高人氣。賽前她也對著鏡頭為自己打氣：「娜妍妳可以，加油！」散發滿滿正能量。

金鐘主持人阿布熱血回歸健身戰場 女兒場邊應援。好看娛樂提供

女兒到場支持不能漏氣 阿布大展身手

阿布也加入男單激戰。此次重返場上找回運動激情，女兒更特地到場支持，讓阿布感動說道：「不能讓女兒失望，怎麼樣也要撐下去啊！」父女互動溫馨感人。此外，男單賽事亦匯集實力派強者，其中包括職業籃球員陳孝榕。年輕力壯的他被許多參賽者視為本集「大魔王」，不過他謙虛表示，各領域的專項訓練方式不同，能彼此交流、切磋，是最期待的部分，他也蓄勢待發準備大展身手。

現為八點檔演員的黃雨欣（中）登場。好看娛樂提供

跆拳道國手登場 江宏傑竟組桌球男雙

而女單部分則迎來前跆拳道國手、擁有國際跆拳道五段實力、現為八點檔演員的黃雨欣登場。她坦言跆拳道訓練多集中下半身，擔心上肢訓練項目會成弱項，因此已火速請教同為跆拳道教練的老公，替她量身打造國家級訓練菜單，希望能順利突破關卡。本集大來賓則邀請2位前桌球國手江宏傑與蔣澎龍。兩人是師兄弟，私下感情深厚，江宏傑更邀請學長蔣澎龍共組男雙，卻被狠狠拒絕，兩人一登場便鬥嘴不斷，也成為現場另一亮點。



