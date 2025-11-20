韓啦啦隊女神登《最強的身體》隱藏身份曝光 上百名粉絲助威

金娜妍過去曾是健美比賽冠軍。（圖／好看娛樂提供）





健身運動競技節目《最強的身體》本週日即將播出第15集「全新組合、熱血開戰」，邀請多位跨領域選手參賽，最受矚目的亮點之一，是64歲資深演員王中皇加入男單賽事，成為節目史上最年長選手。他一登場便讓大來賓江宏傑驚呼：「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」

另一大焦點則是味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍。她今年6月才加入小龍女，憑藉清新甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣在台韓兩地都相當高。金娜妍曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是隱藏的強者。此次為挑戰自我正式參與女單賽事，現場更湧入近百名粉絲到場應援，應援聲浪震天，展現超高人氣。賽前她也對著鏡頭為自己打氣：「娜妍妳可以，加油！」散發滿滿正能量。

64歲資深演員王中皇是節目史上最年長的參賽者。（圖／好看娛樂提供）

《超級星光大道》出身的歌手劉明湘再次回歸挑戰，她更首度邀請親哥哥共同組隊參加混雙賽事。哥哥不僅有「健美先生」經歷，也是一名健身房經營者。兩人首次以「兄妹檔」姿態同台競技，哥哥更放話：「要拿第一！還要破紀錄！」

本集大來賓則邀請兩位前桌球國手江宏傑與蔣澎龍。兩人是師兄弟，私下感情深厚，江宏傑更邀請學長蔣澎龍共組男雙，卻被狠狠拒絕，兩人一登場便鬥嘴不斷，也成為現場另一亮點。



