韓啦啦隊女神自我介紹被卡！台北跨年主持人挨轟 緊急道歉止血

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「2026台北最High新年城」的主持人是DJ圓圓與夏和熙，昨（31）日晚跨年晚會進行到與味全龍啦啦隊互動時，發生小插曲，就是DJ圓圓沒有等到蘿拉以及韓籍成員金娜妍自我介紹，就打斷兩人插話，引起粉絲不滿，針對此事，DJ圓圓趕緊於今（1）日凌晨在社群媒體上發文道歉。

金娜妍拿到麥克風還沒開口，就被圓圓打斷。（圖／翻攝台北市政府YT）

味全龍啦啦隊在自我介紹時，圓圓一一遞上麥克風，讓4位成員自我介紹，接著換從夏和熙的方向，由賴可自我介紹，輪到金娜妍時，圓圓卻出聲打斷，導致金娜妍、蘿拉都沒有講到話，金娜妍當下還探頭看圓圓，發現圓圓沒有發現，不過金娜妍依舊維持笑容，蘿拉則是伸手比向金娜妍示意，但圓圓依舊沒發現有失誤。

對此，圓圓在社群媒體上發文道歉：「小龍女今年跨年準備的表演非常非常精彩，但因為視角及距離因素，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，本人在此和未完成介紹的小龍女娜妍、蘿拉致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」

DJ圓圓發文道歉。（圖／翻攝DJ圓圓IG）

