韓啦啦隊女神「撞臉瀨戶環奈」！網驚喊：不是AI換臉？

韓國現役啦啦隊長朴昭映去年（2025）跨海加盟桃園雲豹，成為球隊人氣焦點「桃氣女孩」，近期又因外型引發網友熱議。近日有網友在PTT表特板貼出她與日本「千年一遇的高手」AV女星瀨戶環奈的對比照，認為兩人長相相似，迅速引起網路討論，掀起一波「啦啦隊版瀨戶環奈」熱潮。





韓籍啦啦隊女神「撞臉瀨戶環奈」掀熱議！網驚喊：確定不是AI換臉？

原Po將朴昭映（左）與瀨戶環奈（右）的照片進行比對，引來網友忍不住留言驚喊、「真的一模一樣，不寫誰是誰根本分不出來」。（圖／翻攝自IG＠setokanna_、＠sy030_905）

有網友在PTT表特板整理出一系列朴昭映與瀨戶環奈的照片進行比對，只見兩人都擁有又圓又大的眼睛、柔和的瓜子臉輪廓以及笑起來明顯的酒窩，乍看之下非常像。貼文曝光後，網友們紛紛留言表示驚喊「第一張就嚇到，好像啊」、「真的一模一樣，不寫誰是誰根本分不出來」，還有人半開玩笑懷疑是AI換臉技術，但更多網友認為，兩人確實有神似的氣質和神情。

朴昭映今年24歲，來自韓國仁川，擁有深厚的啦啦隊經歷，曾在韓華鷹、三星獅等多支球隊舞台上累積人氣，擔任應援核心，最出名的特點便是她那雙「會笑的眼睛」。自加入桃園雲豹後，她以甜美可愛的外型與活潑舞姿迅速圈粉，此次撞臉瀨戶環奈的消息曝光後，再度引起網路熱議。





