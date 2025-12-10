韓啦啦隊成員睦那京驚傳車禍！緊急取消來台行程 「一句話」曝光傷勢

即時中心／林韋慈報導

韓籍樂天巨人啦啦隊女神睦那京（Mok-Na Gyeong），以高挑亮眼的外型在台累積不少人氣。日前她更重磅宣布跨足台灣職籃，加入洋基工程啦啦隊「洋基女孩 Young Key Girls」，擔任隊長，與李素敏、崔洪邏並列「洋基三本柱」。粉絲正期待她的來台行程，卻不料傳出她在韓國遭遇車禍，行程也因此緊急喊卡。經紀人稍早也更新了她的最新狀況。





據了解，25歲的睦那京昨（9）日上午在韓國發生交通事故，事後出現腰部不適，隨即前往醫院接受治療。她在台灣的經紀人稍早受訪時也向粉絲報平安，強調睦那京目前情況穩定，人在休息當中，請大家不用過度擔心。

睦那京本人也在IG限時動態向粉絲報平安，強調「我沒事喔！積極治療中！」，讓許多粉絲鬆了一口氣。原本滿心期待她即將來台的粉絲，也在得知她安全無虞後，紛紛留言祝福她早日康復。

睦那京原本預計今（10）日飛來台灣，與洋基女孩Young Key Girls進行舞蹈練習，為新球季做準備。但由於這次意外車禍，她身體仍需休養，將先緊急取消行程。後續是否會重新安排來台時間，仍需視她的恢復狀況而定。

