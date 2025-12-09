韓啦啦隊睦那京「來台前車禍送醫」行程急喊卡！經紀人曝最新傷勢

睦那京因車禍關係，確定取消明天來台計畫，將視情況安排來台事宜。（圖／IG@neck_na_a、youngkeygirls_official）

在台灣擁有超高人氣的韓國啦啦隊睦那京，今年10月才宣布成為PLG職籃洋基工程啦啦隊「洋基女孩」成員，並擔任隊長一職，與好友李素敏、崔洪邏共組豪華的洋基三本柱。怎料，原定10日來台練習卻驚傳車禍，緊急取消行程。

據傳，睦那京今在韓國發生車禍，有腰部不適的症狀，已經緊急到醫院接受治療。對此，睦那京在台經紀人Jacky則向《中時新聞網》證實消息，並透露朴騏良的目前人無大礙，「還好歐！休養中！」

至於明日來台行程取消後，何時會再來到台灣？Jacky則簡短回應，「會再視情況安排！」稍早，睦那京本人也在IG限時動態上轉發消息，和粉絲們報平安，「我沒事喔！積極治療中！」

現年25歲的睦那京，擁有170公分的完美身材，更擁有「九頭身女神」等封號，除了是現任樂天巨人啦啦隊隊長以外，今年10月更受邀擔任洋基工程啦啦隊隊長，確定要在台灣發展。除了啦啦隊，還預計參與多檔節目錄製和粉絲見面會，積極朝向多元化的發展。

