韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓籍啦啦隊女神權喜原魚丸，因為甜美外型跟非凡氣質，收獲大票粉絲，一象親民的她，面對粉絲的禮物幾乎都會收下，不過她突然宣布未來不會再接受小零食、餅乾做為禮物，直言是因為收到了粉絲「吃到一半的食物」，讓網友直呼真的太噁心、太誇張。
俐落高馬尾，大秀活力舞蹈，即使穿著一身白也不會顯黑，反而是更襯托出白裡透紅可愛的模樣，她是在韓國被封為「怪物新人」的啦啦隊女神，權喜原魚丸有雙空靈的大眼睛以及精緻五官，來台灣也收獲了大票粉絲。
面對粉絲遞上的禮物，權喜原都會表達感謝並且收下，不過近期她卻突然在粉絲專區宣布未來禁收食物，大家還在好奇怎麼了，想不到權喜原馬上解答說有時候會看到，大家送「吃到一半的食物」，也坦言真的有點嚇到，消息一出立刻引發熱議，有人說這真的太噁心，根本是變態行為，不過也有粉絲注意到權喜原說有時候，是不是代表這樣的行為不是個案。
韓籍啦啦隊權喜原：「喜歡善良，很喜歡玩遊戲，喜歡可以一起玩遊戲的人。」
其實根據了解，因為啦啦隊女孩一向以親民為形象，而近幾年韓籍啦啦隊成員，大舉進攻台灣後，粉絲的禮物也越變越複雜，從卡片小零食，後來變成昂貴的奢侈品金飾，甚至過去也有人收到過毛髮指甲，跟家裡鑰匙，雖然粉絲或許是想跟心愛的女神拉近距離，不過也得注意分寸，別讓女神不開心。
