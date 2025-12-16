韓啦女孩收到「已拆餅乾」超錯愕 粉絲轟：沒水準

台北市 / 綜合報導

韓國籍啦啦隊員，在國內總是擁有超高人氣，當然很多粉絲會透過送禮，表達支持；不過職排啦啦隊女孩金佳垠，日前在直播開箱粉絲送的零食禮物時，居然發現有粉絲送她拆封過的餅乾，還疑似已經被食用過，讓他相當錯愕，其他粉絲也大罵，真的很噁心，根本不尊重金佳垠；而面對這樣的狀況，有職排啦啦隊員現身說法，表示以後收到食物小禮，還是需要多看幾眼。

本來好端端直播開箱禮物，下一秒忍不住皺起眉頭，職排桃園雲豹飛將啦啦隊員金佳垠說：「這已經打開了耶，不要吃，OK，什麼啊。」看到這裡嚇都嚇壞了，手上這包粉絲送的餅乾，本來應該要是全新的，仔細一瞧卻有拆封過的痕跡，還疑似已經吃到一半。

廣告 廣告

目前擔任台灣職業排球，桃園雲豹飛將啦啦隊的韓籍成員金佳垠好錯愕，沒想到會收到「拆開過的零食」，其他粉絲見狀也砲轟，送禮的人實在太沒水準，看在同樣身為職排啦啦隊成員，台中連莊的玥晨也很有感觸，職排台中連莊啦啦隊員玥晨說：「其實還是會覺得，滿嚇到滿意外的，但是還是會希望粉絲朋友們，可以自己把東西吃完，然後覺得好吃，再買一份新的給我們這樣。」

玥晨透露部分粉絲會贈送，可愛的娃娃吊飾表達支持，相較韓籍成員較容易收到零嘴，她自己收過的食物類，則大多以飲料為主，印象最深是粉絲在應援後送上「烤鴨雙吃」，只是看到「已拆封」的送禮事件，玥晨坦言未來會多些警惕，職排台中連莊啦啦隊員玥晨說：「就不會真的這麼沒有思考，可能我邊化妝，我就邊直接吃了，就是會多看一眼，確保它真的是安全未拆封，或是新的東西這樣。」

不只職排先前中華職棒，味全龍韓籍啦啦隊員權喜原，也曾收過吃一半的食物，還因此祭出「禁收條款」，雖然這種行為不犯法，但如果導致健康受損，粉絲還是得承擔潛在的法律責任，更別說觀感不佳，專家建議台灣的應援文化，要重新檢視禮儀與安全界線，別讓一片好意惹出爭議。

原始連結







更多華視新聞報導

球迷封「最可愛女神」 金佳垠有「韓版慈妹」稱號

前統一獅「黃勇傳」傳加入CPB 中再鎖定台啦啦隊員

「樂天三本柱」化身壽司師傅 韓職啦啦隊員體驗外送

