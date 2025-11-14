韓喜劇神片《雞不可失》重回大銀幕 柳承龍曝全員敲碗續集

韓影《雞不可失》將在12月5日在台重映。（CATCHPLAY提供）

橫掃票房1,400億韓幣、吸引超過1,600萬名觀眾入場，並在台突破億元票房的韓國喜劇神片《雞不可失》，將在12月5日於台灣重映。由李炳憲執導、柳承龍領軍李哈妮、陳善圭、李東輝、孔明組成的「炸雞五人組」再度登場。今年初柳承龍在社群分享6週年聚會合照時，五人對話暖又鬧，其中李哈妮還甜喊：「待會見，愛你們～」，柳承龍則調皮說：「想知道在哪裡聚會嗎？不告訴你們。」讓粉絲笑翻。

《雞不可失》自上映以來創下難以撼動的紀錄，橫掃青龍電影獎最高觀影次數獎、春史電影獎觀眾票選獎等多項肯定，CATCHPLAY今日宣布電影將於12月5日重返大銀幕，讓經典笑料再度陪觀眾跨年。柳承龍也曾透露全員都想拍《雞不可失2》：「我們從3年前就一直講續集，製作公司也是同樣想法。」一句話立刻掀起影迷期待。

韓影《雞不可失》主演柳承龍今年在社群公開6週年聚會紀念合照。（網路圖片）

2019年上映後，《雞不可失》以天馬行空的笑料、演員精準節奏與荒唐可愛的角色魅力，奪下韓國影史觀影人數第二名，成為喜劇影迷心中無法取代的代表作。警探們的智商起伏、看似無邏輯卻讓人笑到抽搐的辦案過程，全都在這次重映中原汁原味呈現。

韓影《雞不可失》曾在台賣破億元，12月重映不要錯過。（CATCHPLAY提供）

故事講述五位倒楣警探長期辦案卡關，只能窩在毒販據點對面的炸雞店埋伏。結果因為天天在店裡，乾脆開始賣炸雞，意外做出「神級美味」後名聲瞬間爆紅，訂單接不完。副業太成功的他們能否順利完成緝毒任務？毒販是否會因香味聞到端倪？全片笑點滿載，再看依舊笑到停不下來。電影《雞不可失》將於12月5日重映，更多資訊請見 CATCHPLAY 官方社群。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

