韓嗆賴動作很特別?王義川：「沒人見過的韓辦曝光」有詭！

中國通緝沈伯洋，立法院長韓國瑜不但未聲援中華民國立委、反開嗆總統賴清德，藍委徐巧芯更酸賴清德「不如讓韓當總統」，讓外界質疑「2028盧秀燕沒戲了」。資深媒體人陳東豪分析，韓最近動作「很特別」，經常不在辦公室的韓院長，回擊賴清德前還事先預告要講話；綠委王義川補充「沒人見過的韓國瑜辦公室」因為這件事曝光，背後是滿滿「政治動作」。

陳東豪在《台灣向前行》節目中指出，韓國瑜一方面找書法家寫對聯「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，很有「老驥伏櫪」的味道，另一方面藉沈伯洋事件回擊賴清德，而台中市長盧秀燕最近「很衰、光環失去了」，國民黨主席鄭麗文異軍突起，韓國瑜是「刻意做這個動作」。

陳東豪進一步表示，韓國瑜經常不在院長辦公室，但是韓國瑜要回擊賴清德的時候「是當天早上先預告下午要講話」。綠委王義川聽聞後直指，我們到現在都不知道「韓國瑜的辦公室在哪、長怎樣」。陳東豪驚訝問，不就是議場正對面嗎？王義川回應「你說那個二樓嘛？我們可以開的門都開過了，就是沒有」。接著陳東豪再問中興大樓12樓、重慶南路院長官邸、仁愛路朋友的家三個地方，王義川都說不知道。

王義川補充「我們從來沒看過韓國瑜辦公室長怎樣，他為了講老牛這件事，他把他辦公室給大家看」、「這是韓國瑜當院長以來第一張出現的辦公室照」，顯然韓國瑜「是很政治的動作」。陳東豪也分析，如果盧秀燕的聲望不足以支持她選2028，那韓國瑜將會是國民黨的一個選擇。

