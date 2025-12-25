韓國《英雄聯盟》高中全國冠軍隊超讓人羨慕！曝接受6次世界冠軍「超豪華教練團」指導

對於韓國的《英雄聯盟》職業選手們來說，兵役問題往往是大家無法繞過的問題，例如正在服役的 Deft、等待服役的 Peanut 等人也都選擇了將入伍服役當成自己職業生涯的終點。此外，在正式入伍服役前，韓國的役齡男子也被要求必須要進行為期三週的軍訓課程，結果韓國就有一間高中有幸同時受到了這兩年進行軍訓課程的《英雄聯盟》世界冠軍超豪華教練團指導。讓他們順利拿下了韓國高中職大賽的《英雄聯盟》項目總冠軍。

(Credit:LOLEsports)

綜合韓媒報導，韓國恩平醫工高中（音譯）在日前結束的韓國高中職大賽《英雄聯盟》項目中，先在第一局比賽靠著發育完成的中路奧利安娜為核心逆轉戰局，然後第二局比賽歐拉夫跳了出來，帶領恩平醫工高中全面壓制對手，僅用 23 分鐘就直落二擊敗初芝高中，拿下了最後的總冠軍與韓國最強《英雄聯盟》高中頭銜。

廣告 廣告

賽後恩平醫工高中也接受韓媒訪問，第一局比賽的關鍵 MVP，中路選手鄭一炯（音譯）就表示，恩平醫工高中的教練團真的非常豪華：「感謝來我們學校服勤的 Chovy、Ruler、Zeus 與 Keria 選手指導，我們才能順利奪冠。」，而如果將這四位選手的職業賽事成績加起來，他們總共拿下了 6 次《英雄聯盟》世界冠軍。

鄭一炯進一步表示，這個世界冠軍教練團都會跟著他們，在平常打完訓練賽或者單排積分之後直接給予回饋，例如他就曾被提醒過可以在對手暜攻小兵的瞬間施放技能擊中對手，表示這些細節的提醒對他的進步起到了非常大的作用。下路的金載俊選手也表示，自己就想以 Ruler 為目標，努力成為職業選手：「他能在侵略性的進攻與穩定操作間切換自如，真的有很多值得學習的地方。」，輔助選手金智佑（音譯）也表示，「我們學校是電競第一！」

而許多網友看到這個好消息後也紛紛羨慕：「也太爽」、「頂尖選手指導！」、「教練陣容太豪華了」，不過，也有人發現，以電競選手的生涯年齡來說，或許這些懷有電競夢的高中生們得加快腳步，才更有機會能踏上職業賽場。